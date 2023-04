Comment vérifier rapidement la véracité d’un tweet viral

Il ne faut pas croire tout ce que l'on peut lire sur internet. Vous le savez certainement. Mais comment faire alors pour jauger de la véracité d'un contenu publié sur un réseau social ?

Toute la connaissance humaine, ou presque, est aujourd’hui disponible sur notre smartphone. Malheureusement, tout le monde, même lorsque de bonne volonté, n’est pas nécessairement fiable. Certaines personnes, certaines sources peuvent vouloir intentionnellement vous tromper tandis que d’autres le font par pure ignorance.

La prochaine fois que vous verrez un post viral et que vous n’arrivez pas à vous dire que c’est vrai, vous devriez prendre le temps de la réflexion. Le contenu n’est peut-être pas vrai, même si vous avez grandement envie de le partager à vos proches. Souvenez-vous que les conséquences de la propagation de fausse information peuvent être dramatiques. Voici comment vérifier facilement et rapidement la véracité d’une publication.

De l’importance de la connaissance des media

Cette section n’est pas la solution rapide promise, mais renforcer sa connaissance des media permet d’identifier facilement les contenus à l’avenir. Cela devrait être enseigné à l’école, d’autant plus que notre monde évolue bien plus rapidement autour de nous grâce à la technologie. Ce n’est malheureusement pas le cas.

Il faut donc apprendre cela par soi-même. Fort heureusement, certains savent que l’adulte moyen, si l’on peut dire, n’a pas nécessairement conscience de cela. Ils ont donc mis en place des outils pour éduquer les consciences. L’Université de Caroline du Nord de Chapel Hill, par exemple, a une page web dédiée pour améliorer tout cela. Voici ce qu’il faut faire, en résumé :

Comprendre le paysage media : un titre ou un tweet qui génère une forte émotion est pensé précisément pour cela. S’il y a un lien attaché, partez du principe que l’auteur veut que vous cliquiez, passiez du temps sur le site et lui fassiez gagner de l’argent grâce aux publicités. Si c’est du texte pur, comprenez que l’auteur veut des retweets, pour gagner des followers, de l’engagement et, au final, de l’argent ou de l’influence. Lorsque vous commencez à considérer que vos émotions sont manipulées pour remplir les poches de quelqu’un ou améliorer le status de ce quelqu’un, vous serez moins enclin à participer.

: un titre ou un tweet qui génère une forte émotion est pensé précisément pour cela. S’il y a un lien attaché, partez du principe que l’auteur veut que vous cliquiez, passiez du temps sur le site et lui fassiez gagner de l’argent grâce aux publicités. Si c’est du texte pur, comprenez que l’auteur veut des retweets, pour gagner des followers, de l’engagement et, au final, de l’argent ou de l’influence. Lorsque vous commencez à considérer que vos émotions sont manipulées pour remplir les poches de quelqu’un ou améliorer le status de ce quelqu’un, vous serez moins enclin à participer. Faites attention au langage : Le tweet en question est-il chargé de mots pleins d’émotions ou énonce-t-il un point de vue clair ? Les actualités de sources réputées vont droit au but. Sans le sensationnalisme, le tweet viral vous annonce-t-il toujours quelque chose d’intéressant ?

: Le tweet en question est-il chargé de mots pleins d’émotions ou énonce-t-il un point de vue clair ? Les actualités de sources réputées vont droit au but. Sans le sensationnalisme, le tweet viral vous annonce-t-il toujours quelque chose d’intéressant ? Façonnez votre propre base de sources d’actualités de confiance : Cela prend du temps, évidemment, mais essayez de passer du temps sur la page de Associated Press, par exemple, puis faites de même sur la page d’un tabloïd quelconque. Faites-le régulièrement et vous commencerez à détecter les signes : tout sur l’émotion, rien, ou presque, sur l’information. Appliquez cette vision à tout ce que vous lisez, y compris les tweets. Moins de sensationnalisme, davantage de contexte.

: Cela prend du temps, évidemment, mais essayez de passer du temps sur la page de Associated Press, par exemple, puis faites de même sur la page d’un tabloïd quelconque. Faites-le régulièrement et vous commencerez à détecter les signes : tout sur l’émotion, rien, ou presque, sur l’information. Appliquez cette vision à tout ce que vous lisez, y compris les tweets. Moins de sensationnalisme, davantage de contexte. Comprenez votre source : Une opinion n’est pas la même chose qu’un fait. Vérifiez qui a écrit le contenu et tentez de savoir ce qu’il a à y gagner. Si l’auteur travaille dans la politique, ou pour une organisation avec une orientation quelconque, ou s’il est récompensé pour partager sa propre opinion, alors il veut bien évidemment que le contenu soit le plus incroyable possible. Dans une guerre d’idées, les deux camps sont décidés par leurs réponses émotionnelles.

Prenez en considération le Monsieur-je-sais-tout dans les réponses

Certaines personnes exècrent ce genre de manipulations et se rueront pour être la première personne à démontrer que la vidéo montrant soi-disant une scène scandaleuse survenue aujourd’hui date en vérité de plusieurs années ou qu’une citation est attribuée à la mauvaise personne. Laissez cette passion du Monsieur-je-sais-tout vous servir, mais souvenez-vous que, eux aussi, ont un point de vue biaisé.

Regardez si Twitter a identifié le tweet comme faux ou trompeur

Twitter indique parfois si les contenus sont faux ou trompeurs. Certes, la plate-forme a ses propres biais, mais si vous voyez une telle indication, cliquez dessus. Vous arriverez sur une page avec davantage de contexte concernant le contenu du tweet en question, ce qui vous aidera à vous faire votre opinion. Si une affirmation est suffisamment virale, Twitter offrira aussi des ressources de vérification dans sa colonne Tendance.

Recherchez sur Google sans les éléments de langage biaisés

Il s’agit là d’obtenir un contexte non pas basé sur les mots exacts du contenu, lequel serait rempli de contenus justement déjà basés sur celui-ci, mais d’aller voir au-delà, sur des sources que vous savez réputées (c’est là que votre propre base de sources est importante).

Si vous cherchez une expression précise pour un sujet d’actualité, il y a de fortes chances que vous trouverez sur Google d’autres sites qui relaient précisément cette information. Si, par contre, vous cherchez des termes plus génériques, vous trouverez des sites certainement plus fiables, ce qui viendra vous donner des informations de contexte plus pertinentes.