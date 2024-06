Comment toujours ouvrir son navigateur en mode navigation privée (incognito). Sur desktop comme sur mobile, c'est possible, et très utile. Voici comment procéder.

Vous connaissez très certainement le mode de navigation privée (ou mode incognito) de votre navigateur : c’est un mode spécial qui permet au logiciel de ne pas traquer votre activité dans les moindres détails. La plupart des internautes utilisent leur navigateur en mode normal et passent en mode incognito lorsqu’ils en ont besoin – lorsqu’ils ont besoin de chercher quelque chose qui ne doit pas apparaître dans l’historique, par exemple -. Cependant, il est possible de faire en sorte que le navigateur démarre en mode navigation privée, tant sur mobile que sur desktop. Vous laisserez alors moins de traces numériques derrière vous.

Si vous utilisez le mode navigation privée, vous devez savoir ce que votre navigateur suit de vous et ce qu’il ne suit justement pas. Pour le dire simplement, le mode incognito ne garde pas trace des sites que vous visitez ni des recherches que vous faites. Les cookies – ces petits fichiers que les sites utilisent pour se souvenir de qui vous êtes (si vous nettoyez les cookies, vous devrez vous reconnecter sur vos différents sites – ne sont pas non plus sauvegardés.

Aussi, si vous fermez un onglet ouvert en navigation privée, vous ne pourrez pas le rouvrir comme vous le faites d’ordinaire : le navigateur a déjà oublié son existence. C’est parfait pour les fois où vous n’avez pas envie de revoir apparaître des recherches ou des sites – qu’il s’agisse d’une prise d’informations sur une maladie ou une commande pour un cadeau -.

Cependant, le mode incognito n’empêche pas votre fournisseur d’accès à internet de voir ce que vous faites – il faut un VPN pour cela -. Si vous êtes au travail, votre employeur peut toujours voir les sites que vous visitez. Et si vous vous authentifiez quelque part – Google, Amazon, Facebook, etc. -, alors votre activité sera suivie à la trace comme à l’accoutumée. Ce n’est pas une fonctionnalité qui vous rend totalement anonyme.

Si vous n’avez pas envie que votre activité sur le web soit ainsi enregistrée, il vous faut prendre d’autres mesures que le mode incognito – comme utiliser les outils de Google pour effacer automatiquement vos traces. Si vous êtes bien conscient(e) de tout cela, c’est tout de même une option très utile.

Démarrer en mode incognito sur desktop

Pour lancer Chrome ou Edge en mode incognito sur Windows, il faut créer un raccourci. Le plus simple pour ce faire est de glisser-déposer l’icône de l’application depuis le menu Démarrer sur une zone vide du bureau. Ensuite, faites un clic droit sur le raccourci qui vient d’être créé et choisissez “Afficher plus d’options” et “Propriétés”.

Vous verrez alors le chemin vers le logiciel dans le champ “Cible”. Il suffit d’ajouter un petit texte, un “flag”, à ce chemin pour indiquer au navigateur de se lancer en mode incognito. Pour Chrome, ajoutez “-incognito” à la fin, sans les guillemets, à l’extérieur des guillemets pointant vers le fichier. Pour Edge, c’est un espace suivi de “inprivate” (sans les guillemets” à la fin du chemin.

Firefox simplifie le processus : Cliquez sur l’icône avec les trois lignes horizontales (en haut à droite), puis “Paramètres” et “Vie privée et sécurité”, puis cliquez sur “Toujours utiliser le mode de navigation privée”. Sur ces trois navigateurs, vous pouvez aussi réaliser un clic droit sur l’icône navigateur dans la barre des tâches pour ouvrir une fenêtre en mode incognito – donc si le navigateur est épinglé dans la barre de tâches, c’est une autre méthode pour démarrer dans ce mode.

Sur macOS, dans Safari, vous pouvez ouvrir le menu Safari, puis cliquez sur “Réglages” et ouvrez l’onglet “Général” pour trouver l’option en question : Assurez-vous que le menu déroulant “Au démarrage, Safari ouvre” soit défini sur “Une nouvelle fenêtre privée”, et chaque fois que vous lancerez votre navigateur, vous aurez une fenêtre privée.

Pour les autres navigateurs sur macOS, il faut passer par l’Éditeur de script, que vous trouverez dans le dossier Utilitaires, depuis le panneau Applications dans le Finder. Choisissez “Nouveau document” et saisissez l’une de ces lignes : pour Chrome, “do shell script “open -a /Applications/Google Chrome.app –args –incognito””, et pour Edge, “do shell script “open -a /Applications/Microsoft Edge.app -n –args –inprivate””. Pour Firefox, la méthode ci-dessus fonctionne.

Faites ensuite “Fichier”, puis “Enregistrer”, donnez un nom à votre fichier avec l’extension “.app” et assurez-vous que Application est bien sélectionné dans “Format de fichier”. Ce nouveau raccourci apparaîtra dans le panneau Applications. Vous pouvez le placer dans le dock, le déplacer sur le bureau ou le placer où vous le souhaitez.

Démarrer en mode incognito sur mobile

Si vous voulez lancer votre navigateur en mode incognito sur votre téléphone ou votre tablette, le secret, c’est l’appui long. Sur Android, la plupart des navigateurs – dont Chrome, Edge et Firefox – afficheront certaines options pour ouvrir un onglet en mode navigation privée si vous restez appuyé sur l’icône depuis l’écran d’accueil ou dans le tiroir d’applications.

Sur iPhone ou iPad, il y a aussi une option navigation privée lorsque l’on reste appuyé sur l’icône des principaux navigateurs – dont Safari, Edge et Firefox – depuis l’écran d’accueil ou dans la bibliothèque d’applications. Avec Google Chrome, l’application indique “Recherche Incognito”, mais cela ouvre une fenêtre en mode navigation privée normale – vous pouvez réaliser une recherche, mais aussi simplement saisir une URL ou faire ce que vous voulez.