Comment suivre l’événement de speedrunning Frost Fatales de Games Done Quick ?

Comment profiter de l'événement de speedrunning Frost Fatales organisé par Games Done Quick, qui se déroulera à partir du 9 mars.

Un marathon de jeux vidéo pour la bonne cause

Le monde des jeux vidéo est en effervescence alors que Frost Fatales, l’événement caritatif de speedrunning organisé par Games Done Quick, s’apprête à commencer ce week-end. Frost Fatales fait partie des deux grands événements de GDQ qui mettent à l’honneur les femmes et les personnes féminines dans l’univers du gaming.

Soutenir le National Women’s Law Center

Cet événement d’une semaine, qui se tiendra du 9 au 16 mars, a pour objectif de lever des fonds pour le National Women’s Law Center. Ce centre à but non lucratif se bat pour la justice de genre, un combat essentiel pour la vie des femmes et des filles. L’édition hivernale de l’année dernière a permis de récolter 155 000 dollars pour cette même organisation. Depuis le lancement du premier événement Frame Fatales en 2019, ces marathons de speedrunning bisannuels ont permis de lever plus d’un million de dollars pour des œuvres caritatives.

Un programme de jeux attrayant

Les festivités de cette année débuteront avec un speedrun du jeu Cuphead, connu pour sa difficulté, à 13 heures (heure de l’Est) dimanche. Une heure plus tard, c’est Super Mario Odyssey qui sera à l’honneur. D’autres jeux notables seront présentés pendant la semaine, comme Legend of Zelda dimanche, Punch-Out!! lundi, une course à trois dans Final Fantasy X-2 mercredi et une course pour vaincre Ganon dans Breath of the Wild samedi.

La semaine se terminera sur une performance impressionnante : un speedrun à une main du classique indépendant Celeste. Le programme complet de l’événement est disponible sur le site de GDQ. Les amateurs de jeux vidéo pourront suivre l’événement en direct sur la chaîne Twitch de GDQ.