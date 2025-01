Comment suivre l’événement de présentation du Samsung Galaxy S25

Découvrez comment suivre en direct l'événement de dévoilement du Samsung Galaxy S25 Unpacked pour ne rien manquer des toutes dernières nouveautés.

Tl;dr Evénement Galaxy Unpacked de Samsung le 22 janvier.

Lancement probable des Galaxy S25 et de One UI 7.

Présentation attendue du Galaxy AI et du Project Moohan.

Samsung annonce son événement phare Galaxy Unpacked

Alors que nous sommes à peine entrés dans l’année 2025, Samsung s’apprête à faire une nouvelle annonce majeure. Le premier événement Galaxy Unpacked de l’année est prévu pour le 22 janvier. Comme les années précédentes, vous pourrez y assister depuis chez vous.

Quoi attendre de cet événement ?

Tous les indices suggèrent que l’événement comprendra le lancement de la nouvelle interface utilisateur One UI 7 et une nouvelle gamme de téléphones Galaxy S25. Ces nouveaux modèles, qui devraient au minimum inclure des versions Ultra, Plus et standard, sont pratiquement garantis d’utiliser le processeur Snapdragon 8 Elite de Qualcomm. Ils devraient également présenter certains ajustements de design et de nouvelles couleurs.

Le One UI 7 a techniquement déjà été annoncé lors d’un événement développeur Samsung en 2024, mais le Galaxy Unpacked devrait permettre à l’entreprise de donner plus de détails sur la façon dont cette refonte du système d’exploitation impactera l’utilisation des nouveaux appareils de la marque.

Et au-delà ?

En plus de cela, le Galaxy AI devrait occuper une place de choix, comme l’a laissé entendre l’annonce originale de l’événement. Il semble également possible que la société donne des nouvelles de ses produits portables et fournisse plus d’informations sur le Project Moohan, le casque qu’elle développe pour la plateforme Android XR de Google.

L’événement débutera à 19h heure française, en présentiel à San Jose et en ligne partout ailleurs. Si vous envisagez de le suivre, vous pourrez trouver un flux en direct sur le site Samsung.com, dans la salle de presse de Samsung, ou encore sur YouTube. N’oubliez pas de mettre à jour vos paramètres de confidentialité pour accéder au contenu.