Comment révéler moins de vos données personnelles

Les applications mobiles, les services web, tous récupèrent vos données personnelles. Comment alors en révéler moins pour préserver votre vie privée ?

Parfois, on peut avoir l’impression que la confidentialité, son concept, a disparu de la surface de la planète. Les publicitaires semblent tout savoir de nous, nous proposant des publicités si adaptées que ç’en est effrayant, faisant penser que le microphone du téléphone a été activé et que ces derniers écoutent tout ce que l’on dit. Ce n’est pas le cas, bien sûr, mais les publicitaires sont des experts du “data mining”, le processus de collecte des données anonymes que nous laissons dans toutes nos activités en ligne et d’analyse de ces données pour s’infiltrer ainsi dans nos vies via la publicité.

Si cela vous ennuie, vous pouvez prendre certaines mesures pour réduire ce data mining dans votre vie. Il n’est pas possible de totalement y échapper à moins de vivre sans la moindre connexion à Internet, mais vous pouvez réduire votre exposition. Après tout, ce sont vos données, vous n’êtes pas rémunéré(e) pour ces dernières et il est effrayant que des équipes de marketing anonyme puissent savoir que vous aimez les RPG et la bière des microbasseries.

Lisez ces fameuses CGU

L’un des plus gros vecteurs pour la collecte de données, c’est votre smartphone, et plus précisément les apps que vous y avez installées. Chaque fois que vous en installez une, vous acceptez ses conditions d’utilisation, entre autre.

Une première ligne de défense face à la collecte de vos données personnelles consiste à prendre le temps de lire ces CGU. Ce n’est pas négociable, mais si vous voyez que l’on vous demande l’autorisation d’envoyer vos données, vous pouvez à ce moment-là commencer à chercher une autre app. Le signal le plus évident d’une collecte à outrance survient lorsque l’app vous demande la permission de suivre votre activité en ligne, de collecter explicitement vos données personnelles ou d’utiliser votre appareil pour leurs propres besoins. Si vous voyez quelque chose qui vous fait tiquer, réfléchissez bien.

Vérifiez les paramètres

Lorsque vous installez une app sur votre appareil, vous cliquez probablement sur plusieurs écrans de demande de permissions pour donner à l’app les accès dont elle a besoin pour récupérer vos données. C’est une source de data mining.

Si une app demande des permissions qui ne vous semblent pas nécessaires – un jeu a-t-il besoin de l’accès à votre micro, votre localisation et votre caméra ? -, vous pouvez vous dire que l’app plutôt collecter vos données qu’autre chose. Aussi, arrêtez d’installer toutes ces apps gratuites et dépensez, quand il le faut, un euro ou deux pour une app payante. Toutes les apps veulent gagner de l’argent en vous ayant comme utilisateur. Si vous ne payez pas pour le téléchargement, vous allez payer autrement, le plus souvent en transmettant vos données personnelles.

Soyez ennuyeux sur les réseaux sociaux

Les réseaux sociaux sont des puits sans fond pour la confidentialité. Vous publiez une photo de vous dans un magasin avec un hashtag dédié au shopping, ne vous étonnez pas de recevoir des publicités pour ce magasin.

Si la collecte de vos données vous inquiète, vous pouvez prendre quelques mesures simples pour réduire l’accès des publicitaires à vos réseaux sociaux :

Passez votre profil en privé. Si votre principal objectif sur les réseaux sociaux est de garder le contact avec vos proches, restreignez la portée de vos publications à ces derniers.

Si votre principal objectif sur les réseaux sociaux est de garder le contact avec vos proches, restreignez la portée de vos publications à ces derniers. Soyez snob. N’acceptez pas toutes les demandes de connexion. Si vous ne connaissez pas la personne, pas besoin de l’avoir dans vos cercles.

N’acceptez pas toutes les demandes de connexion. Si vous ne connaissez pas la personne, pas besoin de l’avoir dans vos cercles. Discrétion. Ne dévoilez pas vos projets, vos habitudes ou vos avis de produits à tout le monde.

Utiliser les réseaux sociaux compromet votre vie privée, mais si vous faites attention aux données que recherchent les publicitaires, vous pouvez leur rendre la tâche plus complexe.

Déconnectez-vous

Lorsque vous vous connectez sur des plateformes comme Google ou Facebook, cette dernière peut facilement suivre ce que vous y faites. Et tant que vous êtes connecté(e), elle peut le faire, même si vous quittez le site. Ces entreprises sont avares de données personnelles et elles ont perfectionné l’art de vous suivre partout.

C’est souvent barbant, mais se déconnecter de ces services lorsque vous ne les utilisez pas activement – et effacer les cookies et l’historique de navigation régulièrement – permet de ralentir la collecte de données. Par définition, l’opération est peu pratique, mais elle a un réel impact sur la quantité de données que vous transmettrez.

Évitez les mèmes

La collecte de données n’est pas uniquement l’apanage des publicitaires. Elle peut être utilisée comme arme par les arnaqueurs pour obtenir des informations personnelles leur permettant de mettre en place leurs escroqueries.

Un moyen populaire dont ils usent et abusent, c’est la réponse aux mèmes. Ces mèmes semblent innocents, de simples petits quiz dans lesquels vous fournissez quelques informations perso qui paraissent inoffensives et recevez une réponse souvent drôle. Ces données sont pourtant utilisées pour leurs arnaques a posteriori.

Fort heureusement, il est facile d’éviter cete transmission d’informations via les mèmes : ignorez-les, tout simplement. Vous vous en porterez bien mieux.

Solutions techniques

L’une des méthodes les plus efficaces pour réduire votre exposition à la collecte de données nécessite un peu plus d’effort. Il existe divers outils permettant de vous protéger comme il se doit :