Comment regarder les films Kingsman dans l’ordre chronologique

L'agence Kingsman a été créée un siècle avant que Gary "Eggsy" Unwin ne devienne Gallahad. Si l'ordre de sortie est facile à comprendre, l'ordre chronologique peut s'avérer compliqué.

Tl;dr Kingsman offre une version alternative de l’espionnage britannique.

La saga cinématographique de Matthew Vaughn peut être visionnée selon l’ordre de sortie ou chronologique.

Chaque film de la franchise présente une époque différente de l’agence Kingsman.

Le prochain opus, Kingsman: The Blue Blood, clôturera l’histoire.

Une vision alternative de l’espionnage britannique

La saga cinématographique Kingsman propose une nouvelle interprétation du monde de l’espionnage britannique. Avec une esthétique raffinée, des agents secrets élégants et des gadgets high-tech, les films Kingsman se démarquent par une approche unique, mêlant humour, combats intenses et visuels spectaculaires à l’image des bandes dessinées dont ils sont inspirés.

L’ordre de visionnage des films Kingsman peut prêter à confusion. En effet, certains opus reviennent sur les origines de l’agence d’espionnage, bousculant ainsi la chronologie des événements. Heureusement, l’ordre de sortie des films est plus simple à suivre, avec trois opus à ce jour. Le prochain film, Kingsman: The Blue Blood, devrait logiquement s’inscrire à la fin de l’ordre de sortie et de la chronologie.

Un aperçu de l’ordre chronologique des films

La première installation de l’agence Kingsman a été dévoilée dans The King’s Man, qui nous plonge en pleine Première Guerre mondiale. Le film Kingsman: The Secret Service suit Eggsy, un jeune homme issu d’un milieu défavorisé, recruté par l’agence Kingsman et formé par Harry. Enfin, Kingsman: The Golden Circle met en scène la deuxième grande mission d’Eggsy.

La suite attendue de la saga Kingsman

L’histoire d’Eggsy devrait trouver sa conclusion dans le prochain film, Kingsman: The Blue Blood. Le réalisateur Matthew Vaughn a révélé quelques détails de l’intrigue de ce nouvel opus, qui devrait sortir dans les prochaines années. Les fans peuvent donc se replonger dans les précédents films Kingsman, par ordre de sortie ou chronologique, en attendant la sortie du prochain film.