Comment préserver ses fichiers importants des yeux indiscrets

Protéger ses fichiers numériques est aujourd'hui absolument vital. Il y a de nombreuses mesures que vous pouvez mettre en place. Explication.

Vos fichiers numériques sont très importants. Il est essentiel de les protéger comme il se doit. Et cela va au-delà de simplement protéger l’ouverture de votre session par un mot de passe. Il y a de nombreuses autres précautions que vous pouvez mettre en place. Et ce très facilement.

Cacher les photos et vidéos

Android et iOS, ou plutôt Google Photos et Apple Photos, permettent de cacher les photos et vidéos que vous ne souhaitez pas montrer à tout le monde, ou tout du moins à celles et ceux qui pourraient avoir accès à votre appareil.

Dans Google Photos, restez appuyé sur une photo ou vidéo pour la sélectionner, ajoutez-en d’autres si vous le voulez et tapotez sur “Déplacer dans le dossier verrouillé”. Si c’est la première fois que vous l’utilisez, Android vous demandera de déverrouiller votre appareil. Et il en sera ainsi à chaque fois que vous voudrez accéder à ce dossier verrouillé, via l’onglet Bibliothèque.

Sur iOS, dans l’onglet Bibliothèque d’Apple Photos, tapotez sur Sélectionner, choisissez vos fichiers et tapotez sur les trois petits points en bas à droite, puis Cacher et confirmez. Vous retrouverez ces fichiers cachés en allant dans Albums puis Cachés. Là encore, vous devrez déverrouiller votre appareil pour ouvrir le dossier.

Protéger les documents par un mot de passe

La protection par mot de passe permet de verrouiller l’ouverture d’un fichier. Particulièrement utile si vous utilisez différents appareils avec plusieurs personnes.

Selon les logiciels, la procédure est différente. Dans Microsoft Word ou Excel pour Windows, c’est dans Fichier, Info, Protéger le document, puis Chiffrer avec mot de passe. Une fonction identique existe dans Pages et Numbers sur macOS, via Fichier et Définir un mot de passe.

Chiffrer les disques

Les disques USB sont très utiles pour déplacer des fichiers. Le chiffrement permet de verrouiller les données dessus avec un mot de passe connu de vous seul.

Si Windows et macOS ont des options natives pour cela, celles-ci ne sont pas très intuitives. Pour Windows, il faut même la version Pro pour en profiter. Vous pouvez cependant utiliser un logiciel tiers comme VeraCrypt.

Une fois installé, sur Windows ou macOS, cliquez sur Create Volume et Encrypt a non-system partition/drive. C’est très simple.

Les services de stockage cloud sont une option très populaire pour partager des fichiers, avec des fichiers et dossiers partagés souvent protégés par mot de passe. Une précaution supplémentaire consiste à définir une date d’expiration sur un lien partagé.

Avec une date d’une semaine, si quelqu’un clique sur un lien après un mois, il n’aura pas accès à la ressource. Très pratique.

Avec Dropbox sur le web, par exemple, cliquez sur Paramètres dans la boîte de dialogue de partage pour trouver l’option Expiration, activez-la et choisissez une date. Une telle fonctionnalité existe sur OneDrive pour le web : sélectionnez un fichier, cliquez sur Gérer l’accès sur la droite et choisissez un contact, vous pourrez alors définir une date d’expiration.

Couvrir ses traces

Supprimer ces fichiers une fois que ceux-ci ne sont plus utiles est une très bonne habitude. Assurez-vous aussi que la corbeille est vidée régulièrement. Ou effacez-les définitivement directement – via Maj + Suppr sur Windows ou Cmd + Option + Suppr sur macOS -.

Sur Windows, vous pouvez définir la durée de conservation des fichiers dans la corbeille en ouvrant les paramètres puis en choisissant Système, Stockage. Sur macOS, dans le Finder, Réglages puis Options avancées et cochez la case “Supprimer les éléments de la corbeille après 30 jours”.

Pour aller plus loin encore, vous pouvez faire effacer automatiquement vos autres fichiers après un certain délai. Bien sûr, il faut faire attention avec cela, pour bien effacer des données qui ne vous sont plus utiles, mais des outils comme BitRaser File Eraser (Windows et macOS) sont très performants dans ce domaine.