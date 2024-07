Comment garder le contrôle sur les notifications de votre Chromebook

Les notifications sont un aspect incontournable de nos vies numériques aujourd'hui, mais elles peuvent être d'importance très variable. Voici comment les configurer correctement sur votre Chromebook.

Les notifications sont un aspect incontournable de nos vies numériques aujourd’hui, mais elles peuvent être d’importance très variable. Il convient de trouver le parfait équilibre, pour que vous ne manquiez pas les alertes qui comptent, sans être distrait par celles qui sont superflues. Smartphones, tablettes, ordinateurs portables, smartwatches, enceintes connectées et bien d’autres appareils nous abreuvent de notifications. Prendre le temps de configurer la chose est capital, que ce soit sur Android, iOS ou autre. Cet article s’intéresse à leur gestion sur les Chromebook. Si Chrome OS n’est essentiellement qu’un navigateur, tous les sites que vous visitez peuvent déclencher des notifications, tout comme les apps Android installées et Chrome OS lui-même.

Notifications des sites

La majorité des sites web voudront vous alerter et vous verrez de temps à autre une demande d’autorisation de notifications lorsque vous visitez un site pour la première fois dans ChromeOS, sous la barre d’adresse – choisissez Bloquer ou Autoriser.

Pour changer les permissions pour un site, cliquez sur les trois petits points dans l’onglet du navigateur (en haut à droite), puis dans Paramètres. Ouvrez la page Confidentialité et sécurité, sélectionnez « Paramètres des sites » et Notifications. Vous verrez alors les sites pouvant vous envoyer des notifications et ceux bloqués. Cliquez sur « Ajouter » en haut pour ajouter une nouvelle URL.

Pour les sites déjà présents dans l’une des listes, cliquez sur les trois petits points à côté du nom du site, puis Autoriser, Bloquer, Modifier ou Supprimer, selon votre besoin. Si vous retirez un site de l’une de ces listes, vous devrez autoriser de nouveau les notifications le cas échéant.

En haut de la liste, vous pouvez définir le comportement par défaut concernant la demande d’autorisation des notifications. Vous pouvez choisir de garder ces demandes masquées, ce qui signifie que vous devrez manuellement faire la demande pour autoriser les notifications : si un site vous la demande, vous verrez alors une petite icône en forme de cloche dans la barre d’adresse.

Vous pouvez aussi accéder aux paramètres de notification d’un site via l’icône sur la gauche de la barre d’adresse – cliquez dessus pour retrouver le bouton des Notifications (si les alertes sont activées ou désactivées). Suivez le lien Paramètres du site pour davantage d’options pour ce site – dont les paramètres de localisation et de caméra, ainsi que les pop-ups et publicités -.

Notifications des apps

En ce qui concerne les web apps ou apps Android que vous avez installées sur votre Chromebook, les notifications sont gérées différemment : cliquez sur le widget horloge dans le coin inférieur droit, puis l’icône en forme de roue crantée pour afficher le panneau des Paramètres principaux. De là, sélectionnez Sécurité et confidentialité sur la gauche.

Sélectionnez Notifications pour voir une liste des apps installées sur votre Chromebook, qu’il s’agisse des web apps épinglées sur le tiroir d’apps de Chrome OS ou d’apps Android installées depuis le Play Store. À côté de chaque app, vous pouvez voir un interrupteur, à utiliser pour définir si l’app peut ou non vous envoyer des notifications.

En haut de la liste, un interrupteur « Ne pas déranger », qui peut être utilisé pour activer ou désactiver toutes les notifications – sites web, apps et messages système de Chrome OS. Vous pourrez tout de même voir les notifications en cliquant sur le bouton notification sur la gauche de l’heure et la date, avec soit le nombre de notifications non lues, soit l’icône « ne pas déranger », soit rien du tout (si vous n’avez aucune notification).

Gardez aussi à l’esprit que les apps ont leurs propres paramètres de notification, à gérer dans les apps elles-mêmes. Instagram, par exemple, vous propose tout un tas d’options : depuis la page profile, cliquez sur les trois lignes horizontales en haut à droite, puis Notifications.

Vous pouvez aussi trouver une tuile « Ne pas déranger » sur le panneau qui apparait lorsque vous cliquez sur l’heure (dans le coin inférieur droit). Une fois que vous avez configuré convenablement ces paramètres de notification, vous devriez être nettement moins « dérangé(e) » au quotidien sur votre Chromebook.