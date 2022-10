Comment faire en sorte que les jeux vidéo ne fassent plus planter votre PC n’importe quand

Le fait que son PC plante pendant dans un jeu vidéo peut être inquiétant. Les causes peuvent être variées. L'alimentation peut être en cause.

Voir son PC planter n’importe quand au beau milieu d’une session de jeu vidéo a de quoi être inquiétant. Si vous avez éliminé les autres causes possibles – drivers de la carte graphique ou de la carte mère, des composants mal branchés, etc. -, le responsable le plus probable est l’alimentation de votre PC. Soit elle est trop faible pour vos composants, soit elle n’est pas bien connectée à vos composants les plus demandeurs. Fort heureusement, il y a des solutions pour éviter ce genre d’incidents.

Changer d’alimentation

Il y a plusieurs raisons pouvant expliquer pourquoi la carte graphique demande trop à l’alimentation, mais la plus probable est tout simplement que l’alimentation n’est pas assez puissante. Par exemple, une alimentation de 750 W est techniquement suffisante pour la plupart des GPU, y compris les haut de gamme comme les RTX 3080 et 3090, certains jeux peuvent causer des pics qui vont aller au-delà de cette limite et faire planter le PC.

Comme mis en évidence par les réponses dans cette conversation Reddit, de nombreux utilisateurs confirment que passer d’une alimentation 750 W à une de 1 000 W (ou plus) a réglé le problème. Pour certains, passer à une alimentation de 750 W de meilleure qualité a été suffisant – mais l’augmentation de la puissance a davantage de chance de réussir -.

Cependant, comme avec tout autre composant, passer à une alimentation 1 000 W peut coûter cher. Il faut aussi vous assurer que cette alimentation est compatible avec votre boîtier et les autres composants avant de l’acheter et de l’installer. Parfois, vous ne pouvez même pas changer d’alimentation si vous avez acheté une configuration toute faite qui demande une alimentation propriétaire, comme certaines machines Alienware qui ont des alims externes.

Il est aussi possible qu’une alim plus puissante ne soit pas nécessaire. Changer pour un modèle plus puissant offre la garantie – ou presque – de régler le problème, mais la conversation Reddit met au jour d’autres solutions à tenter avant de dépenser de l’argent.

S’assurer que tous les composants sont bien branchés à l’alimentation

L’autre cause possible est que les câbles de la carte graphique ne sont pas branchés correctement à l’alim. Votre GPU a besoin de fils dédiés pour chaque fiche. Débranchez votre PC, ouvrez le châssis et contrôlez que tout est bien branché.

Qu’est-ce que le sous-voltage (undervolt) ?

Vous pouvez aussi tenter de baisser la limite de puissance de votre GPU, une technique baptisée “undervolt”. Ce n’est possible qu’avec des cartes récentes de chez Nvidia et AMD, mais c’est un processus relativement simple qui réduit l’énergie consommée par la carte et la génération thermique et n’affecte les performances que de manière très minime. C’est particulièrement utile pour les GPU qui sont livrés overclockés. L’undervolt est réalisé via le logiciel du fabricant du GPU, comme MSI afterburner ou AMD Adrenaline Radeon. Le processus exact est différent selon vos composants.

Réduire les paramètres graphiques dans les jeux

Enfin, si rien de tout cela fonctionne – et que vous ne pouvez pas passer à une alimentation plus puissante -, essayez de réduire la qualité des graphismes dans vos jeux. Le plus simple est d’opter pour une option plus basse, en passant de “Élevé” à “Moyen” ou “Bas”, et voyez si cela corrige le problème. Limitez le frame rate ou définissez une limite de FPS plus basse qu’elle ne l’est. Ne jouez pas sans limite définie. Vous pouvez aussi personnaliser d’autres paramètres de jeux si vous souhaitez préserver les graphismes autant que possible. Testez et voyez si votre PC tient le coup.