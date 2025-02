Comment ce personnage de Harry Potter est-il vraiment mort ?

Les fans de Harry Potter restent toujours dans le flou quant à la véritable cause de la mort de ce personnage emblématique.

Une énigme au cœur de la saga Harry Potter

La saga Harry Potter, célèbre à travers le monde, continue d’alimenter les débats et les interrogations des fans. Parmi les nombreuses énigmes non résolues, celle de la mort de la sorcière Bellatrix Lestrange, tuée lors d’un duel contre Molly Weasley, a toujours suscité de vives interrogations.

Les théories des fans

Sur le subreddit Harry Potter, les fans ont récemment partagé leurs théories sur la manière dont Bellatrix a été tuée sans qu’aucune « Malédiction Impardonnable » ne soit utilisée. Dans Harry Potter et les Reliques de la Mort, la malédiction qui a tué Bellatrix n’est jamais explicitement mentionnée.

La majorité des fans s’accordent à dire que la malédiction « Avada Kedavra », communément utilisée pour tuer, n’a pas été utilisée par Molly Weasley. Pourtant, dans le livre, il est bien spécifié que Molly a lancé une malédiction qui a tué Bellatrix, sans pour autant préciser laquelle.

Une malédiction mortelle

« La malédiction de Molly a filé sous le bras tendu de Bellatrix et l’a frappée en plein cœur. Le sourire triomphant de Bellatrix s’est figé, ses yeux semblent s’écarquiller, pendant une fraction de seconde elle a su exactement ce qui se passait, puis elle a chancelé, la foule qui regardait a rugi, et Voldemort a hurlé. » Harry Potter et les Reliques de la Mort.

Des théories variées

Les théories des fans sont nombreuses et variées. Certains imaginent une sorte de choc électrique, d’autres supposent qu’elle a été blessée. Plusieurs proposent des incantations spécifiques de la série, comme le sortilège de paralysie totale « Petrificus Totalus ».

Néanmoins, le mystère reste entier et la question de la malédiction qui a tué Bellatrix Lestrange continue de passionner les fans du monde entier.

Harry Potter et les Reliques de la Mort – Partie 2 est actuellement disponible en streaming sur Max. Le livre est disponible en format papier, numérique et audio. Une nouvelle adaptation de la série est prévue pour l’année prochaine sur HBO et Max.