Comment bloquer les propres publicités d’Apple sur votre iPhone

Apple propose de lui-même des publicités dans iOS. Des pubs qui passent au-travers d'un bloqueur de publicités. Il est pourtant possible de s'en débarrasser. Voici comment procéder.

Vous pouvez installer des bloqueurs de publicités sur votre iPhone, mais ces apps restent impuissantes face aux propres publicités d’Apple. Depuis peu, les pires publicités sont celles de l’App Store, dans les résultats de recherche. Il est temps, peut-être, de passer à l’action et de les faire disparaître sur votre smartphone. Voici votre plan de bataille.

Désactiver les notifications pour toutes les apps Apple

Les apps Apple vous envoient des notifications pour telle série, tel album ou pour passer à tel abonnement payant. Pour désactiver ces pubs, direction Réglages > Notifications sur votre iPhone, sélectionnez les apps Apple une par une et désactivez les notifications. N’en oubliez pas : App Store, iTunes Store, Music et TV.

Certaines apps, comme Messages, FaceTime et Apple TV Keyboard, envoient des notifications utiles, à ne pas désactiver nécessairement, donc.

Désactiver les publicités personnalisées d’Apple

Ensuite, vous pouvez empêcher Apple de suivre vos données pour vous proposer des pubs personnalisées : Réglages > Confidentialité et Sécurité > Publicité Apple. Désactivez Publicités personnalisées. Ce paramètre va réduire le tracking, mais dans le même temps, vous aurez droit à des publicités moins pertinentes dans les apps Apple.

Empêcher les apps Apple d’avoir accès à la localisation

Apple utilise vos données de géolocalisation pour vous proposer du contenu. Par exemple, si vous êtes en vacances au Portugal, l’App Store peut vous proposer des apps populaires dans ce pays. Si vous n’utilisez les apps Apple pour découvrir du contenu, vous pouvez désactiver ce comportement sans conséquence.

Pour ce faire, direction Réglages > Confidentialité et Sécurité > Localisation et retirez l’accès à la localisation à toutes les apps Apple qui n’en ont pas besoin. Attention, là encore, certaines apps, comme Localiser, ont besoin de votre localisation pour fonctionner correctement. D’autres, comme Appareil Photo, ne l’utilise que pour les métadonnées.

Réduire la collecte de données

Cela n’impacte pas directement l’affichage de publicités sur votre iPhone, mais nous vous recommandons de réduire les données collectées par Apple depuis votre iPhone. Une fois qu’une entreprise commence à proposer des pubs de manière agressive, elle aura besoin de collecter toujours davantage de données pour les cibler au mieux. Il vaut donc mieux prendre les devants et réduire la collecte autant que possible. Sur votre iPhone, allez dans Réglages > Confidentialité et Sécurité > Analyse et Améliorations et désactivez toutes les options.

Ne plus passer par Apple pour la découverte

Apple peut ne vous montrer ses pubs que si vous passez du temps sur ses apps. Si vous arrêtez de passer par Apple pour découvrir du contenu, la firme de Cupertino aura moins d’occasion d’en afficher.

Vous pouvez commencer par utiliser un moteur de recherche pour vos apps. Moins vous passez de temps dans l’App Store, moins vous verrez de pubs. Vous aurez aussi des liens directs vers vos apps favorites depuis un moteur de recherche ou un site d’actualité. Du moment que l’URL est digne de confiance (apps.apple.com en l’occurrence), vous serez redirigé(e) sur l’App Store.

Vous pouvez aussi, de la même manière, réduire votre dépendance envers l’écosystème Apple. Si iCloud reste excellent pour la sauvegarde et la synchronisation de vos données, tous les autres services via abonnement d’Apple ont de très bonnes alternatives sur le marché. Si vous souhaitez rester sur Apple Music, vous pouvez envisager une app tierce pour une meilleure expérience.