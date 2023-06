Clockwork Revolution explore le voyage dans le temps et l’effet papillon

Le développement de Clockwork Revolution chez inXile Entertainment n’en est qu’à ses début.

Brian Fargo, PDG du studio américain inXile Entertainement, présente Clockwork Revolution, une nouvelle licence qui se déroule à Avalon, une métropole victorienne dont certains moments cruciaux de son Histoire ont été altérés afin d’asseoir la puissance et la richesse d’une poignée d’élites :

Pour percer à jour les intrigues de Lady Ironwood, vous voyagez dans le temps grâce à un appareil merveilleux, le Chronomètre. Grâce à lui, vous pourrez revenir dans le passé, influencer les événements puis revenir dans le présent pour contempler les effets de vos décisions. Grâce à une narration environnementale et une profondeur de narration sans précédent, les choix que vous effectuerez changeront les gens, les récits et même la ville d’Avalon. Nous poussons la réactivité du jeu de rôle vers de nouveaux sommets, le tout allié à la texture et à la personnalité que vous pouvez attendre de la part de nos créations.