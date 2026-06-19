Clint Eastwood a 4 Oscars, mais l’Académie lui refuse encore ça

Clint Eastwood a 4 Oscars, aucun comme acteur

L’Académie a reconnu tardivement son travail

Son jeu a toujours divisé

Quatre Oscars, un record de longévité au poste de meilleur réalisateur, et pourtant un manque assez frappant dans le palmarès de Clint Eastwood. L’Académie ne lui a jamais donné d’Oscar d’acteur, ni en premier rôle ni en second rôle. Pour une figure pareille, ce n’est pas anecdotique.

L’Académie célèbre le cinéaste, pas vraiment l’acteur

Ce que les votants ont salué chez Eastwood est très clair. Il a remporté deux fois l’Oscar du meilleur film et deux fois celui du meilleur réalisateur, pour Unforgiven puis Million Dollar Baby. Il reste aussi le plus vieux lauréat de la catégorie réalisation.

Mais au milieu de cette collection, il manque toujours la statuette d’interprétation. Pourtant, il avait bien été nommé comme meilleur acteur pour ces deux films-là. Le contraste est assez parlant, on applaudit le regard, la mise en scène, la trajectoire d’ensemble, pas tout à fait le corps de l’acteur au centre du cadre.

Une reconnaissance arrivée très tard

Le plus étonnant, c’est que cette validation institutionnelle a mis un temps fou à arriver. Eastwood réalise son premier film, Play Misty for Me, en 1971. Le film est bien reçu. Breezy, deux ans plus tard, convainc beaucoup moins. Et pendant les années 1970 puis 1980, il continue pourtant à tourner, avec plusieurs films salués de façon très appuyée.

Rien n’y fait tout de suite. Il faut attendre 1993 pour qu’il décroche à la fois sa première nomination et sa première victoire aux Oscars. Soit 22 ans après ses débuts de réalisateur. Le critique Vincent Canby, dans le New York Times, résumait bien ce basculement en expliquant qu’il avait fallu des années pour reconnaître la constance, la grâce et l’esprit du cinéaste.

Le vrai nœud, c’est sa manière de jouer

Le point sensible est là. Personne ne dit sérieusement que Clint Eastwood est un mauvais acteur. Mais son jeu a traîné un doute durable, dès ses débuts, notamment autour de cette diction serrée qui est devenue sa signature.

Dans la biographie Clint: The Life and Legend, Patrick McGilligan avance qu’Eastwood cherchait rarement à « devenir » quelqu’un d’autre. Selon lui, sa force reposait davantage sur une persona que sur une grande amplitude de transformation. Il allait même jusqu’à relier cela à ce que Konstantin Stanislavski appelait le « despotisme des habitudes acquises ». Dit autrement, Eastwood joue souvent en restant très profondément Eastwood.

Une filmographie respectée, un angle mort qui reste parlant

Ce décalage n’a jamais empêché l’Académie de continuer à reconnaître ses films. Mystic River et Letters from Iwo Jima ont décroché des nominations au meilleur film et au meilleur réalisateur. American Sniper a aussi obtenu une nomination au meilleur film en 2014.

Bref, la carrière est déjà béton. Mais cette absence d’Oscar d’interprétation raconte quelque chose de plus large sur Hollywood. Un acteur peut devenir une icône, imposer un style, traverser un demi-siècle de cinéma, et rester partiellement à distance du type de performance que les votants aiment couronner. Chez Eastwood, c’est peut-être moins une injustice qu’un portrait assez fidèle de sa place dans l’histoire du cinéma.