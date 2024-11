Claude, le chatbot IA, peut désormais écrire selon votre propre style

Claude introduit une fonctionnalité de style personnalisé qui permet à son chatbot IA d'écrire exactement de la même manière que vous, pour une expérience utilisateur encore plus immersive et personnalisée.

Tl;dr Claude, le chatbot, est amélioré avec une touche personnelle.

Il propose trois styles d’écriture prédéfinis, personnalisables avec vos communications.

Anthropic assure une cohérence du style personnalisé sur tous les usages.

Un pas de plus vers la personnalisation avec Claude

Les chatbots IA sont dépassés. Le futur se trouve dans la personnalisation, et Claude, le dernier-né d’Anthropic, se positionne comme le chatbot le plus personnel du marché. L’entreprise a introduit une nouvelle fonctionnalité innovante qui offre aux utilisateurs la possibilité d’écrire selon trois styles prédéfinis : Concis, Explicatif et Formel.

Une imitation de votre style d’écriture

La prouesse de cette mise à jour réside dans la capacité de Claude à se former grâce à vos propres communications et écrits. En lui fournissant vos messages, documents et autres, le modèle apprend à répondre aux courriels et messages comme vous le feriez. Il ne s’agit pas seulement de choisir parmi les options prédéfinies. Claude peut en effet générer un style « personnalisé » pour toute personne capable de télécharger une partie de ses écrits dans le modèle.

Une constance à toute épreuve

Anthropic tient à souligner que le style personnalisé qu’il crée reste cohérent à travers tous les usages. Ainsi, vous ne serez pas oublié entre deux projets. Il suffit de sélectionner le style choisi lorsque vous démarrez une nouvelle conversation avec Claude.

Alors, « testerez-vous les nouveaux styles personnalisés de Claude, ou êtes-vous satisfait des préréglages ? ». Au-delà de l’aspect pratique, cela pourrait être amusant de voir comment Claude perçoit votre style d’écriture.

Et vous, qu’en pensez-vous ?

Pourriez-vous être tenté par une telle innovation ? L’ajout d’une touche personnelle à vos communications numériques pourrait-il vous séduire ? Partagez vos avis avec nous.