Civilization 7 en VR : la stratégie prend une nouvelle dimension

La célèbre saga de stratégie Civilization s’apprête à révolutionner le genre avec une version en réalité virtuelle prévue sur Meta Quest.

Tl;dr Civilization 7 arrive en réalité virtuelle sur Meta Quest.

La version VR de Civilization 7 propose une interface immersive, inspirée des jeux de société, avec un mode plateau projeté dans l’espace physique ou un environnement virtuel personnalisé.

L’expérience est optimisée pour la réalité virtuelle, avec un multijoueur interactif, des avatars incarnant les leaders et un rythme de jeu ajustable pour plus de confort.

Une adaptation pensée pour la VR et la réalité mixte

2K et Firaxis Games ont dévoilé une version de Civilization 7 pour les casques Meta Quest 3 et 3S. Cette édition transforme le jeu en une expérience immersive et interactive en trois dimensions. Grâce à la réalité virtuelle, les joueurs pourront observer leur civilisation sous un nouvel angle. Contrairement aux versions classiques, cette version tire parti des capacités VR pour une immersion totale. Le prix et la date de sortie restent inconnus à ce jour.

Une interface innovante et personnalisable

Civilization 7 adopte une interface inspirée des jeux de société pour faciliter l’immersion. Les caméras passthrough du Quest permettent de projeter le plateau dans l’espace physique du joueur. Une autre option propose un environnement virtuel sous forme de musée, avec une vue adaptée au leader choisi. Les joueurs peuvent alterner entre ces deux modes à tout moment pour une expérience flexible. Cette approche offre une manière inédite de visualiser et de gérer son empire. L’interface intuitive rend l’adaptation accessible aux habitués comme aux nouveaux venus. Ce mélange entre réalité physique et virtuelle enrichit l’expérience stratégique du jeu.

Un mode multijoueur plus immersif

Le multijoueur profite pleinement des possibilités offertes par la réalité virtuelle. Les adversaires apparaissent sous forme d’avatars numériques incarnant leurs leaders respectifs. Cela donne l’impression de jouer autour d’une table réelle avec d’autres participants. Cette approche renforce l’aspect social et interactif du jeu. Les discussions et négociations gagnent en dynamisme grâce à cette immersion accrue. Civilization 7 en VR cherche ainsi à recréer l’ambiance des jeux de plateau en ligne. Ce mode permet une expérience compétitive et conviviale à la fois. La stratégie prend une nouvelle ampleur grâce à cette interaction immersive.

Un rythme de jeu adapté à la VR

Pour éviter la fatigue liée aux longues sessions en réalité virtuelle, le jeu propose un rythme accéléré par défaut. Cette adaptation vise à rendre l’expérience plus confortable et accessible. Cependant, les joueurs pourront ajuster la vitesse du jeu selon leurs préférences. Ce choix permet de s’adapter aux différentes habitudes de jeu et niveaux d’expérience. L’objectif est de rendre Civilization 7 en VR aussi engageant qu’ergonomique. Grâce à ces ajustements, chaque partie peut être plus fluide et dynamique.