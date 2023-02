Chris Wanstrath (GitHub) tente la scène indépendante avec Null Games

Null Games se veut être un éditeur de jeux totalement indépendant qui donne la priorité aux développeurs.

Disponible sur PC (Steam) en avril prochain, Tape to Tape est le premier projet soutenu par Null Games. Développé par le studio canadien Excellent Rectangle, ce jeu de hockey avec un gameplay roguelite rappellera de bons souvenirs aux amateurs de jeux classiques tels que Mutant League Hockey, Super Baseball 2020 et NBA Jam, des jeux de sports fantastiques que même les non-sportifs peuvent apprécier.

Le fondateur de GitHub (racheté par Microsoft pour plusieurs milliards de dollars en 2018), Chris Wanstrath, a déclaré :

Beaucoup d’entre nous ont grandi en explorant des mondes numériques étonnants. Mais en vieillissant, nous avons appris que l’industrie du jeu n’est pas toujours amusante. Les personnes créatives directement responsables de la création d’un grand jeu sont souvent les plus mal traitées. Dans le monde des jeux indépendants, les éditeurs ont tout le pouvoir et ils le savent. Les contrats sont souvent unilatéraux, tout comme le risque. Nous pensons qu’il y a une meilleure façon (…) Null Games n’est qu’un éditeur parmi d’autres. Nous ne pouvons pas changer le secteur. Mais nous faisons partie d’un mouvement croissant qui le peut. En nous associant aux développeurs et en leur offrant des conditions avantageuses, nous voulons les aider à créer de meilleurs jeux de manière plus durable. Parce qu’en fin de compte, ce qui est important, ce sont les jeux. Nous avons vu ce que produit la culture du crunch, peu favorable aux développeurs. Il est temps de voir ce qui se passe quand on traite les développeurs et les joueurs avec respect.

Un trailer pour Tape to Tape

Dans Tape to Tape, les joueurs prendront le contrôle de la pire équipe d’une ligue imaginaire remplie de personnages inoubliables et d’équipes colorées. Leur mission est de constituer une équipe, d’acquérir de nouvelles capacités et, au final, de gagner des matchs pour transformer une bande de ratés en champions du monde – ou d’affronter la défaite et de retourner à la case départ. Dans tous les cas, grâce à son gameplay roguelite, les joueurs seront de retour sur la glace en un rien de temps.