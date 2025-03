Chaque son compte dans le film de guerre d’A24, « Warfare »

Dans le film de guerre produit par A24, chaque son a son importance selon le co-directeur : chaque détonation a une signification, rien n'est laissé au hasard.

Tl;dr Les films de guerre réalistes sont souvent mal compris par les critiques.

« Civil War » et « Warfare » sont cités pour leur réalisme par les vétérans.

« Warfare » est réalisé par l’ex-Navy SEAL Ray Mendoza et Alex Garland.

Le réalisme des films de guerre : une perspective éclairée

En tant qu’amateurs passionnés de cinéma, nous avons souvent tendance à débattre de la représentation réaliste du combat dans les films de guerre. Cependant, il est vrai que la plupart d’entre nous n’avons jamais servi dans l’armée. Nous ne savons donc pas ce que c’est que d’avoir des balles qui sifflent autour de notre tête alors que des obus explosent à proximité. Pour obtenir un aperçu véritable du réalisme au cinéma, il est préférable de consulter ceux qui ont réellement vécu ces situations.

Des films de guerre salués pour leur authenticité

Certains films qui ont été loués pour leur réalisme. Parmi ceux-ci, on retrouve « La Bataille d’Alger », « Viens et vois », « Il faut sauver le soldat Ryan », « Das Boot », « La Colline des hommes perdus » et « La Chute du faucon noir ». Bien que François Truffaut ait affirmement qu’il n’existe pas de film anti-guerre, il n’y a pas un instant dans ces films qui me donne envie de prendre un fusil et de me faire tirer dessus. L’excitation du combat est toujours contrebalancée par la terreur.

L’effroi du réalisme dans « Civil War » et « Warfare »

Récemment, le film « Civil War » d’Alex Garland a été salué par les vétérans pour sa représentation de la guerre. Le film dépeint une Amérique déchirée par une violente insurrection contre un président en troisième mandat, et n’hésite pas à montrer la sauvagerie impitoyable du conflit armé. Le réalisme de ce film a été rendu possible grâce à l’implication de Ray Mendoza, un ancien Navy SEAL. Impressionné par les connaissances de son consultant, Garland a co-écrit et co-réalisé avec lui un nouveau film intitulé « Warfare ».

Si vous avez trouvé que « Civil War » était éprouvant, « Warfare » risque fortement de vous secouer. Ray Mendoza a souligné l’importance du design sonore dans ce film. Pour lui, le son d’un échange de tirs est inoubliable et unique. Il a cherché à reproduire cette expérience pour le public de manière authentique.

Le film « Warfare », qui doit sortir le 11 avril 2025, semble déjà faire sensation. Les critiques qui ont été invités à la projection sont unanimes : nous devrions nous attendre à un film de guerre intense et inoubliable. « C’est certainement le film le plus intense que j’ai vu cette année », a déclaré Erik Davis de Fandango.