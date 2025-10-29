Channing Tatum regrette d’avoir refusé un projet de Guillermo del Toro

Le rêve de Guillermo del Toro de revisiter Beauty and the Beast s’est brisé lorsque Channing Tatum a refusé d’incarner la Bête.

Tl;dr Guillermo del Toro avait prévu une adaptation ambitieuse de Beauty and the Beast, mais le projet n’a jamais abouti.

Channing Tatum, proposé pour incarner la Bête, a refusé à cause de fatigue et d’un script incomplet, un choix qu’il regrette aujourd’hui.

Le refus de l’acteur a contribué à l’abandon du projet, et depuis, Guillermo del Toro et Channing Tatum n’ont jamais collaboré, chacun poursuivant ses propres films.

Un projet avorté pour Guillermo del Toro

Dans la riche carrière de Guillermo del Toro, certains projets n’ont jamais vu le jour. Parmi ces œuvres fantômes, une adaptation singulière du conte de Beauty and the Beast s’est retrouvée reléguée au rang de légende d’Hollywood. Le cinéaste mexicain, connu pour sa créativité foisonnante et ses univers oniriques, avait l’ambition de revisiter ce classique sous le titre simple de « Beauty ». À ce stade, le réalisateur était déjà en quête d’acteurs pour porter à l’écran les deux figures emblématiques du conte.

Un choix difficile pou Channing Tatum

C’est dans ce contexte que le comédien américain Channing Tatum, alors fraîchement devenu père et épuisé par un tournage éprouvant – probablement autour de 2013 –, s’est vu proposer le rôle central : celui de la Bête. Pourtant, au moment décisif, il décline. Les raisons ? Une fatigue intense, un script pas totalement abouti et surtout, une incapacité à se projeter dans un nouveau défi aussi ambitieux.

Interrogé récemment par Vanity Fair sur ses choix professionnels, l’acteur confie sans détour : « Un des plus grands regrets de ma carrière : Guillermo del Toro voulait faire Beauty and the Beast. Et j’étais juste incapable d’accepter. C’était une énorme erreur parce que je suis un immense fan de Guillermo. Sa version aurait été incroyable. »

Regrets persistants et destins croisés

Ce refus aura eu des conséquences inattendues : le projet s’effondre peu après (sans que la décision de Channing Tatum soit seule en cause), alors que Guillermo del Toro se tourne vers d’autres horizons, notamment son ovni cinématographique récompensé, The Shape of Water. Depuis lors, aucune collaboration n’a pu voir le jour entre le réalisateur et l’acteur.

Pour mémoire, voici quelques tentatives marquantes non concrétisées du réalisateur :

Justice League Dark, adaptation avortée dans l’univers des super-héros.

The Haunted Mansion, jamais sorti malgré son engouement initial.

At the Mountains of Madness, toujours en attente d’une concrétisation.

Des carrières qui continuent… séparément

Aujourd’hui encore, les emplois du temps s’enchaînent pour chacun : alors que Channing Tatum sera prochainement à l’affiche de Roofman puis dans Avengers: Doomsday, Guillermo del Toro, lui, prépare son adaptation très attendue de Frankenstein. Un croisement manqué qui nourrit les spéculations et les regrets… mais aussi cette fascination pour tous les films qui ne se feront jamais.