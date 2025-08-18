Cette théorie confirmée d’Andor va bouleverser votre vision du tout premier Star Wars

Une théorie de fans, désormais confirmée à propos de la série Andor, apporte un nouvel éclairage sur l’univers Star Wars. Cette révélation promet de modifier la façon dont les spectateurs perçoivent et interprètent le tout premier film de la saga.

Tl;dr Théorie : le fauteuil vide dans Star Wars appartient à Krennic.

Krennic, figure centrale de Rogue One, meurt sur Scarif.

Un roman officiel valide l’absence de Krennic à la réunion impériale.

Le fauteuil vide et la théorie Krennic

Depuis près de cinquante ans, les amateurs de Star Wars se plaisent à traquer le moindre détail caché dans la première trilogie. L’un des mystères les plus discutés concerne ce fameux fauteuil resté inoccupé lors de la réunion impériale dans Star Wars: A New Hope. Si certains pensaient que Darth Vader devait s’y asseoir, les images montrent clairement qu’il reste debout. Cette absence n’a jamais été explicitée dans le film, laissant place à des spéculations passionnées : et si ce siège avait appartenu à un officier aujourd’hui disparu ?

L’ascension et la chute d’Orson Krennic

L’univers étendu apporte peu à peu des réponses. Les œuvres situées entre Revenge of the Sith et A New Hope, particulièrement les films Rogue One: A Star Wars Story et la série Andor, s’attardent sur une période cruciale : celle où l’Empire finalise l’arme absolue, l’Étoile de la Mort. Au cœur de ces intrigues, le personnage du Directeur Orson Krennic. Ambitieux et prêt à tout pour obtenir une place auprès des pontes impériaux tels que le Grand Moff Tarkin, il force le scientifique Galen Erso à reprendre du service afin d’accélérer les travaux. Pourtant, en négligeant la montée en puissance de la Rébellion — avec notamment Cassian Andor — Krennic précipitera sa perte : il meurt sur Scarif, éliminé par « son » arme lors du vol des plans par les Rebelles.

L’ancrage canonique d’une théorie de fans

Pendant des années, les spéculations allaient bon train : ce fauteuil vide serait-il celui laissé vacant par la disparition de Krennic ? L’idée finit par trouver écho dans le recueil semi-officiel « From a Certain Point of View ». Dans la nouvelle « Fully Operational », signée Beth Revis, le Général Tagge revient sur ses souvenirs des réunions avec Krennic et évoque son obsession dangereuse pour le pouvoir. Selon ce texte, l’absence remarquée lors du fameux briefing serait bien liée à la mort récente de Krennic après Scarif.

Pour ceux qui aiment relier chaque point de l’immense toile tissée par Lucasfilm, voici quelques faits marquants à retenir :

Krennic , artisan majeur du projet Death Star, n’apparaît plus après Rogue One.

, artisan majeur du projet Death Star, n’apparaît plus après Rogue One. L’absence d’explication officielle dans « A New Hope » a nourri une théorie désormais confortée par un texte canonique.

L’univers étendu continue ainsi d’offrir aux fans matière à relire et réinterpréter chaque scène culte.

Plaisir d’enquête et continuité galactique

Avec cette validation littéraire discrète, mais précieuse, le fauteuil vide devient un symbole : celui d’une saga où chaque détail peut trouver sens au fil du temps. Un nouvel exemple du plaisir sans fin qu’offre l’univers Star Wars aux spectateurs curieux… ou simplement rêveurs.