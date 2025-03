Cette star de Lost décroche le rôle principal dans le préquel de Star Trek centré sur Khan

L'acteur vedette de la série Lost décroche le rôle principal dans le préquel de Star Trek centré sur le personnage de Khan.

Tl;dr Naveen Andrews incarnera le vilain de Star Trek, Khan, dans une série audio.

Cette série explorera ce qui s’est passé après que Kirk ait laissé Khan sur Ceti Alpha V.

Le producteur et scénariste de Star Trek, Roberto Orci, est décédé récemment à l’âge de 51 ans.

Une nouvelle série audio pour explorer l’histoire de Khan

Naveen Andrews, l’acteur britannique connu pour son rôle dans la série Lost, a été choisi pour interpréter le rôle de Khan Noonien Singh, le célèbre méchant de Star Trek, dans une nouvelle série audio intitulée Star Trek : Khan. La production de cette série a déjà commencé et se concentrera sur les événements qui ont suivi l’abandon de Khan et de ses partisans par le Capitaine Kirk sur la planète désolée de Ceti Alpha V.

Revisiter l’histoire d’un personnage emblématique

La série promet une exploration approfondie de la psyché complexe de Khan, ainsi que de sa colère, de ses ambitions et de ses tourments. Elle sera également l’occasion de remettre en question la vision que l’on a de ce personnage souvent perçu uniquement comme un vilain.

“L’histoire se souvient de Khan Noonien Singh comme d’un méchant, le produit d’une tentative ratée de perfectionner l’humanité grâce à l’ingénierie génétique dont la quête de vengeance contre l’Amiral James T. Kirk a conduit à une tragédie et une perte inimaginables”, lit-on dans le descriptif de Star Trek : Khan. “Mais la vérité a été enterrée trop longtemps sous les sables de Ceti Alpha V. Comment Khan est-il passé d’un tyran bienfaisant et d’un visionnaire surhumain avec un nouveau monde à portée de main au monstre que nous pensons connaître si bien ? Récemment découvert, le reste de l’histoire de Khan sera enfin racontée dans Star Trek : Khan.”

Un deuil dans la famille Star Trek

La famille Star Trek a récemment subi une perte déchirante avec la mort du producteur et scénariste de longue date Roberto Orci, qui est décédé à l’âge de 51 ans cette semaine des suites d’une maladie rénale. “Il était un conteur visionnaire avec un cœur sans limites et une belle âme”, a déclaré le frère d’Orci, J.R. Orci, dans une déclaration. “Mais au-delà de ses talents créatifs, il était un ami compatissant qui mettrait sa vie en pause pour aider un inconnu et trouverait une place dans sa maison pour le chiot le plus négligé de l’abri.”