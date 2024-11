Cette star de Harry Potter réagit au reboot en série TV et au remplacement des jumeaux Weasley

Alors que le reboot en série télévisée de la franchise Harry Potter fait beaucoup parler de lui, l'acteur britannique Oliver Phelps, l’inoubliable George Weasley à l'écran, donne son avis sur cette nouvelle version.

La série télévisée Harry Potter vue par un acteur original

Dans une récente interview avec Variety, Oliver Phelps, connu pour son rôle de George Weasley dans la saga Harry Potter, s’est exprimé sur la série télévisée à venir. Il a abordé la question du remaniement des personnages emblématiques, y compris celui qu’il a lui-même incarné avec son frère jumeau James.

Des personnages inoubliables

Oliver Phelps considère qu’il restera toujours associé à son personnage de George Weasley. « Quoi qu’il arrive dans la série télévisée, je pense que les gens nous verront toujours comme Fred et George. Évidemment, les acteurs qui reprendront nos personnages dans cette adaptation feront leur propre truc, et nous leur souhaitons le meilleur. Ils n’ont juste pas intérêt à être aussi bons que nous! », a-t-il plaisanté.

Une nouvelle perspective pour l’univers Harry Potter

La série télévisée Harry Potter est une nouvelle direction fraîche et excitante. Elle pourrait apporter une nouvelle profondeur et un nouveau sens aux livres, que les films n’ont pas pu explorer. La télévision fournit une plateforme idéale pour une narration plus longue et plus détaillée. Il y a donc une véritable opportunité d’explorer les romans plus en détail, et de toucher à des thèmes que les films n’ont pas pu aborder. Cela représente une occasion passionnante d’aborder la franchise avec un regard neuf et de creuser des points de l’intrigue qui n’ont pas eu le temps d’être développés dans les films.

Le défi de l’héritage des films

Cependant, l’héritage des films pèse lourd, et égaler l’impact de ces films est une tâche difficile, quelle que soit la qualité de la série. En particulier, des personnages comme Fred et George sont susceptibles d’être des piliers de l’émission. D’autres personnages principaux de Harry Potter risquent également de recevoir des arcs plus approfondis, car la série télévisée cherche à aller plus en profondeur que les films, et aura la portée pour le faire. Cela pourrait même permettre aux spectateurs de se connecter plus profondément avec des personnages comme les jumeaux Weasley.