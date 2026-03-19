Cette série télévisée oubliée du DCU fait parler d’elle après de récentes rumeurs et une mise à jour

La série télévisée du DCU, longtemps laissée de côté, revient sur le devant de la scène après l’apparition de nouvelles rumeurs. Ce regain d’attention offre à ce programme méconnu une actualisation attendue par les fans du genre.

Tl;dr L’avenir de Booster Gold reste incertain au sein du DCU.

reste incertain au sein du DCU. Des rumeurs d’annulation ont été démenties par David Jenkins.

Le DCU évolue, plusieurs projets remplacent ou repoussent d’autres.

Un univers DC en pleine transformation

Depuis son lancement en 2023, le nouveau DC Universe (DCU), orchestré par James Gunn et Peter Safran, n’a cessé de se réinventer. Les premiers mois avaient donné le ton : une série d’annonces ambitieuses, mêlant films et séries, promettaient une cohérence nouvelle entre les différents supports, avec des titres phares tels que Creature Commandos, Superman, ou encore le polar criminel Lanterns. Mais voilà que la dynamique initiale laisse place à une certaine volatilité : certaines œuvres, jadis mises en avant, se retrouvent aujourd’hui reléguées au second plan ou même mises en pause, à l’image du film The Authority, toujours sans calendrier défini.

Booster Gold, projet à l’arrêt ou simple faux départ ?

Au cœur des inquiétudes des fans figure la série consacrée à Booster Gold, annoncée dès la première heure sur HBO Max. Le silence entourant ce projet a rapidement suscité toutes sortes de spéculations. Il faut dire que le retrait soudain par David Jenkins, créateur de la série Our Flag Means Death et scénariste initialement attaché au pilote de Booster Gold, de ses publications liées à la série sur Instagram a alimenté la rumeur d’une annulation pure et simple. L’affaire a pris de l’ampleur lorsque certains ont cru constater que Jenkins ne suivait plus Gunn sur les réseaux sociaux — ce qui s’est avéré infondé.

Finalement, face à l’emballement numérique, Jenkins a répondu lui-même : « Aussi loin que je sache, c’est toujours dans les tuyaux. » Un message prudent qui ne dissipe pas toutes les interrogations, puisqu’il n’affirme ni son engagement continu ni celui de l’équipe originelle.

L’évolution du calendrier DCU et les nouveaux axes prioritaires

Dans cette réorganisation constante, plusieurs projets majeurs émergent. Citons :

Mister Miracle , nouvelle série animée signée Tom King ;

, nouvelle série animée signée Tom King ; Clayface , long-métrage horrifique attendu pour septembre 2026 ;

, long-métrage horrifique attendu pour septembre 2026 ; Man of Tomorrow, suite directe de Superman prévue pour juillet 2027.

La scénariste Ana Nogueira jongle quant à elle entre un script pour un film solo sur Wonder Woman et le développement futur des célèbres Teen Titans.

Satisfaire les exigences créatives plutôt que la précipitation

Chez DC Studios, on préfère prendre son temps. Dès le début, une règle prévaut : aucun tournage ne démarre tant qu’un scénario n’a pas totalement convaincu Gunn lui-même. Raison pour laquelle le projet initial porté par Danny McBride a été stoppé net en décembre dernier au motif d’un script jugé insuffisant. L’arrivée de Jenkins s’inscrivait déjà dans cette volonté de repenser entièrement l’approche narrative autour de Booster Gold. Si son départ venait à être confirmé, cela traduirait surtout une quête exigeante du casting créatif idéal — quitte à faire patienter les fans encore un peu plus longtemps.