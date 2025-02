Cette série sur le Projet Manhattan a été annulée trop tôt

Si vous avez adoré suivre l'histoire d'Oppenheimer, ne manquez pas cette série télévisée axée sur le Projet Manhattan, tragiquement annulée avant qu'elle n'ait pu révéler l'ensemble de son potentiel.

Tl;dr Manhattan, une série sur la création de la bombe atomique, est fortement recommandée.

La série mêle des personnages et des événements fictifs avec des faits historiques réels.

Manhattan est disponible en streaming sur plusieurs plateformes.

Le charme de Manhattan pour les amateurs d’Histoire

Pour les passionnés d’Histoire, de drame et de suspense, je vous invite à découvrir la série Manhattan. Diffusée en 2014 et 2015, cette série raconte la conception de la première bombe atomique, connue sous le nom de Projet Manhattan, à Los Alamos pendant la Seconde Guerre mondiale. Malgré son annulation après deux saisons, Manhattan reste une série captivante et riche en rebondissements.

La complémentarité de Manhattan et Oppenheimer

Manhattan peut à la fois se suffire à elle-même et fonctionner comme un excellent complément au film Oppenheimer, qui a été projeté au cinéma huit ans après la fin de la série. La série se distingue du film par le fait qu’elle ralentit le processus de construction de la bombe pour se concentrer davantage sur les scientifiques individuels et leurs familles à Los Alamos.

Des personnages fictifs mêlés à des personnages historiques réels

Bien qu’une partie des événements de Manhattan soit fictive, la série inclut toutes les scènes nécessaires pour raconter fidèlement l’histoire du Projet Manhattan. Les personnages de la série sont soit vaguement basés sur des personnes réelles, soit entièrement fictifs. Parmi les points forts de la série, on trouve l’évolution d’Abby Isaacs, de femme au foyer stricte à une femme libre ayant une liaison avec la femme du voisin.

Des performances d’acteurs de haut niveau

Manhattan est portée par des performances d’acteurs exceptionnelles de la part de comédiens reconnus. Le parcours de découverte de soi d’Abby, interprétée par Rachel Brosnahan, est particulièrement mémorable. De plus, l’actrice Olivia Williams, qui a récemment joué dans Dune: Prophecy, livre une interprétation inspirée de l’expérience de Liza en tant que parent, femme de scientifique et scientifique elle-même.

Disponible en streaming

Pour ceux qui souhaitent découvrir ou redécouvrir Manhattan, la série est actuellement disponible en streaming sur Prime Video, Pluto TV, the Roku Channel et Tubi. Pour les amateurs de l’histoire de la bombe atomique, Manhattan et Oppenheimer offrent une narration détaillée et divertissante de l’histoire de cette création qui a changé le cours de l’histoire.