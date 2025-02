Cette série DC est pratiquement tombée dans l’oubli

Malgré un concept original, la série télévisée Powerless centrée sur une équipe dans l'ombre des super-héros a disparu des radars.

Tl;dr Les années 2010 ont été une période prospère pour les personnages de DC Comics à la télévision.

Powerless est l’adaptation de DC Comics à la télévision des années 2010 la moins mémorable.

L’équipe créative de Powerless a depuis créé des émissions de télévision DC Comics bien plus réussies.

La grandeur des DC Comics à la télévision dans les années 2010

Les années 2010 ont été une époque dorée pour les personnages de DC Comics sur le petit écran. Le phénomène a commencé avec la série Arrow, qui a donné naissance à un univers étendu, presque omniprésent sur la chaîne The CW. D’autres réseaux comme NBC et CBS se sont également engouffrés dans la brèche, proposant leurs propres adaptations de ces personnages. Il y avait même un service de streaming éphémère, DC Universe, dédié aux séries télévisées de personnages de DC Comics.

Le cas de la sitcom Powerless

Cependant, dans ces périodes florissantes, quelque chose finit inévitablement par tomber au fond du panier. Dans ce cas, l’adaptation de la série télévisée DC Comics des années 2010 qui est devenue totalement oubliée est une petite sitcom nommée Powerless. Malgré la présence de Vanessa Hudgens et Alan Tudyk, ce programme n’a pas survécu à plus de quelques épisodes et n’a pas réussi à susciter une base de fans passionnée à long terme.

Un concept original, mais des problèmes de réalisation

Powerless, conçu par Ben Queen, a tenté de transposer la sitcom de bureau standard dans l’univers DC, où les super-héros sont monnaie courante. L’émission racontait l’histoire d’Emily Locke, directrice de la recherche et du développement chez Wayne Security, une entreprise liée à un certain Bruce Wayne. Malheureusement, malgré un casting de renom et un concept original, le spectacle a été accablé de problèmes, comme le départ de Queen en tant que showrunner pendant la production, avant même la diffusion du premier épisode.

Des échecs qui mènent à de nouvelles réussites

Le véritable héritage fascinant de Powerless réside dans la manière dont certains membres de son équipe créative ont réussi à créer des émissions de télévision DC Comics bien plus réussies par la suite. Justin Halpern, par exemple, qui était producteur exécutif et scénariste sur Powerless, a co-créé et développé la célèbre émission animée Harley Quinn. Avec ces artistes qui ont totalement laissé derrière eux Powerless, il n’est pas étonnant que le public ait fait de même avec cette série NBC.