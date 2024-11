Cette scène de Harry Potter divise toujours les fans

Moment touchant pour certains, maladroit pour d'autres, la danse entre Harry et Hermione continue de susciter des débats passionnés.

Tl;dr La scène de danse entre Harry et Hermione divise toujours les fans de Harry Potter.

Cette scène, absente des livres, a été ajoutée dans le film « Les Reliques de la Mort – Partie 1 ».

Les fans débattent toujours sur Reddit si la scène aurait dû être incluse ou non.

Un débat qui dure depuis 14 ans

Le monde d’Harry Potter continue de fasciner des millions de personnes à travers le monde, même 14 ans après la diffusion originale des films. Malgré une relative dormance comparée à d’autres grandes franchises, l’univers de J.K. Rowling reste l’un des plus importants de l’industrie du divertissement, comme le démontre le succès du jeu Hogwarts Legacy en 2023. Cependant, un élément divise toujours les fans : la « scène de danse ».

Une scène controversée

La scène en question est celle où Harry Potter et Hermione Granger partagent une danse dans le film « Harry Potter et les Reliques de la Mort – Partie 1 ». Cette scène, qui n’apparaît pas dans les livres, a néanmoins reçu l’approbation de J.K. Rowling. Les fans, quant à eux, ne sont pas tous d’accord. Même 14 ans après, on peut trouver sur la page Reddit dédiée à Harry Potter un post populaire argumentant que cette scène n’aurait pas dû être incluse dans le film.

Des avis partagés

La popularité de ce post Reddit montre que de nombreux fans partagent ce sentiment. Certains commentaires soulignent l’importance de cette scène pour résoudre les problèmes de jalousie de Ron, tandis que d’autres estiment qu’elle apporte une profondeur émotionnelle aux personnages de Harry et Hermione. Cependant, il est important de noter que l’opinion des fans a évolué avec le temps. En 2010, la scène était beaucoup plus controversée qu’elle ne l’est aujourd’hui..