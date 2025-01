Cette question sur Yoda turlupine encore les fans de Star Wars

La question persistante concernant Yoda qui continue de perturber les fans de Star Wars, mais une réponse pourrait arriver bientôt.

Tl;dr Yaddle, membre de la même espèce que Yoda, parle normalement.

Yoda parle à l’envers pour rendre hommage à son maître Jedi.

Les futurs personnages de l’espèce de Yoda parleront probablement comme Yaddle.

Un mystère de Star Wars résolu

Les fans de Star Wars se sont souvent interrogés sur un détail concernant le maître Jedi Yoda. Ce dernier est notamment connu pour sa façon unique de parler, illustrée par des phrases emblématiques comme « Size matters not » et « Begun, the Clone War has. » Pendant des années, beaucoup ont cru que tous les membres de la mystérieuse espèce de Yoda parlaient de la même manière. Cependant, cette théorie a été réfutée avec la sortie en 2022 de la série animée Tales of the Jedi. Un épisode suit Yaddle, une autre membre de l’espèce de Yoda, qui parle étonnamment de façon conventionnelle.

Les hypothèses des fans

Malgré la diffusion de cet épisode de Tales of the Jedi, les spectateurs restent perplexes face à la différence de langage entre Yoda et Yaddle. Sur Reddit, un fil de discussion a été lancé pour tenter de répondre à la question : « Pourquoi Yaddle ne parle-t-elle pas à l’envers comme Yoda ? » Les réponses varient : certains pensent que c’est dû à l’âge de Yoda, d’autres supposent que c’est une technique qu’il utilise pour capter l’attention.

La véritable raison dévoilée

Une autre hypothèse populaire suggère que le langage inversé de Yoda n’était qu’une ruse lorsqu’il testait Luke Skywalker dans The Empire Strikes Back. Cependant, une révélation de Dave Filoni, actuel directeur de la création chez Lucasfilm, a permis de clarifier la situation. Lors d’une interview avec Nerdist, il a expliqué que Yoda parlait de cette façon en hommage à son maître Jedi, une information qu’il tenait de Frank Oz, la voix originale de Yoda.

En respectant cette idée lors de la représentation de Yaddle dans Tales of the Jedi, Filoni a ainsi établi un précédent. Il est donc probable que les futurs personnages de l’espèce de Yoda parleront comme Yaddle plutôt que comme Yoda.

La véritable identité du maître de Yoda reste cependant un mystère, tout comme de nombreux autres détails concernant ce personnage emblématique de Star Wars. Seul l’avenir nous dira si ces mystères seront un jour révélés.