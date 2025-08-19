Cette nouvelle série Marvel sur Disney+ attendue le mois prochain poursuit une tendance étonnante du MCU

Le prochain programme Marvel attendu sur Disney+ le mois prochain s’inscrit dans une dynamique inattendue au sein de l’univers cinématographique Marvel, confirmant une évolution récente des séries proposées sur la plateforme de streaming.

Tl;dr Marvel accentue ses contenus TV-MA sur Disney+.

Marvel Zombies arrive le 24 septembre 2025.

L’animation adulte devient une nouvelle norme MCU.

Vers une diversification assumée du MCU sur Disney+

Depuis quelque temps, un vent de changement souffle sur le Marvel Cinematic Universe. Après des années d’expansion rapide sur Disney+, la production ralentit légèrement, sans pour autant donner aux abonnés l’impression d’une accalmie. Rien qu’en 2025, quatre séries issues du MCU ont déjà vu le jour sur la plateforme – de Your Friendly Neighborhood Spider-Man à Eyes of Wakanda, en passant par Daredevil: Born Again et Ironheart. Deux nouveaux projets s’apprêtent même à compléter ce tableau.

Marvel Zombies, symbole d’un virage adulte

Parmi eux, c’est bien l’arrivée de la série animée Marvel Zombies, attendue pour le 24 septembre 2025, qui intrigue. Déclinée en quatre épisodes et dérivée du concept exploré dans «What If…?», elle promet d’emmener les spectateurs sur des terrains rarement foulés par l’univers Marvel. Les héros survivants devront y affronter d’anciens alliés infectés par un virus mortel. Mais surtout, ce programme adoptera un ton résolument adulte : estampillé TV-MA, il sera diffusé dans son intégralité dès sa sortie, devenant ainsi la première série animée du MCU à bénéficier d’une telle classification.

L’affirmation progressive du contenu mature

Ce glissement vers des contenus plus matures ne s’est pas fait en un jour. Tout a véritablement débuté avec la série live-action «Echo», qui inaugurait l’étiquette TV-MA chez Marvel sur Disney+. La sortie récente du film classé R « Deadpool & Wolverine » – également disponible sur la plateforme –, puis celle de « Daredevil: Born Again », n’ont fait que confirmer cette tendance. Désormais, le MCU n’hésite plus à brouiller les frontières entre divertissement familial et propositions résolument adultes.

Certes, certains diront que l’animation mature chez Marvel n’a rien de neuf : les séries diffusées sur Hulu telles que « M.O.D.O.K. » ou « Hit-Monkey » avaient déjà posé les bases avec leur propre classification TV-MA. Mais voir une telle œuvre intégrée directement au sein du multivers canonique et proposée aux abonnés Disney+ marque clairement un changement de paradigme.

Bientôt une norme ?

À mesure que le MCU avance vers cette diversification éditoriale, plusieurs projets pourraient bénéficier de cette orientation plus sombre – on pense notamment au reboot tant attendu de Blade, ou au possible retour de Jessica Jones après la saison 2 de « Daredevil: Born Again ». Entre contenu familial et audace narrative, Marvel semble désormais prêt à assumer toutes les facettes de son univers… Pour le meilleur ou pour le sanglant ?