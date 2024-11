Cette fonctionnalité pratique d’Android pourrait enfin arriver sur le Samsung Galaxy S25

Une fonctionnalité très pratique dans le processus de mise à jour d'Android pourrait enfin être disponible sur le Samsung Galaxy S25.

Tl;dr Galaxy S25 pourrait supporter la mise à jour Android Seamless.

La fonctionnalité Seamless Update permet une installation en arrière-plan des nouvelles versions d’Android.

Samsung pourrait n’avoir d’autre choix que d’adopter cette fonctionnalité à l’avenir.

Une nouvelle ère pour Samsung avec le Galaxy S25

Samsung envisage une mise à niveau tant attendue pour le Galaxy S25 qui pourrait simplifier l’une de ses fonctions les plus fondamentales : la mise à jour de son système d’exploitation. Cette innovation pourrait rendre cette procédure moins contraignante pour les utilisateurs.

Qu’est-ce que la mise à jour Android Seamless ?

Le célèbre informateur chunvn8888 a récemment avancé que la série S25 supportera la mise à jour Android Seamless. Cette fonctionnalité permet une installation en arrière-plan des nouvelles versions d’Android, rendant le processus de mise à jour plus fluide et moins intrusif pour l’utilisateur. Concrètement, comment cela fonctionne-t-il ? En mettant à jour et en basculant entre deux versions d’Android stockées sur deux partitions différentes de la mémoire interne. Lorsqu’une nouvelle version d’Android est disponible, elle est installée sur la partition que vous n’utilisez pas actuellement. La mise à jour s’active ensuite lorsque vous redémarrez le téléphone, en passant d’une partition à l’autre. La mise à jour suivante est alors installée sur l’autre partition qui n’est pas utilisée, et ainsi de suite.

Samsung à la traîne

La mise à jour Seamless est disponible depuis Android Nougat 7 et est déjà utilisée par de nombreuses marques telles que Motorola et les téléphones Pixel de Google. Samsung, de son côté, n’a introduit cette fonctionnalité que récemment, avec son Galaxy A55 de milieu de gamme lancé plus tôt cette année. Il serait donc logique que le prochain téléphone phare de Samsung, le Galaxy S25, en soit également équipé, d’autant plus que la société offre désormais à ses appareils phares une garantie de sept ans de support logiciel, soit bien plus de mises à jour que par le passé.

Et après ?

Samsung pourrait même ne pas avoir le choix dans cette affaire. En effet, Android semble se diriger vers un avenir où seules les mises à jour Seamless seront autorisées. Le Galaxy S25, attendu pour le premier semestre de l’année prochaine, pourrait donc être le premier téléphone Samsung à bénéficier de cette fonctionnalité.