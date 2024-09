Cette comédie romantique pulvérise le top 10 de Netflix – les spectateurs défient les critiques

Le film "Diary of a Mad Black Woman" a suscité des avis très partagés parmi les critiques et le public. Qu'est-ce qui, selon vous, explique cette division d'opinions ?

Tl;dr « Diary of a Mad Black Woman » se classe parmi les 10 meilleurs sur Netflix.

Le film reçoit des critiques très divisées de la part du public et des critiques.

L’histoire suit une femme en quête de découverte et d’autonomisation après une trahison.

Malgré les critiques, certains téléspectateurs apprécient l’humour et l’intrigue du film.

Un film presque oublié refait surface sur Netflix

Alors que les films d’action-thriller populaires comme « Rebel Ridge » et « Edge of Tomorrow » ont monopolisé le top 10 de Netflix cette semaine, un film qui a presque 20 ans a réussi à se hisser dans cette liste. Le film en question est « Diary of a Mad Black Woman », qui a suscité des critiques incroyablement divisées.

Un voyage de découverte de soi

Actuellement à la 10ᵉ place (en date du 10 septembre), « Diary of a Mad Black Woman » est une comédie dramatique romantique qui suit une femme confrontée à la trahison et au divorce de son mari infidèle. Grâce au soutien de sa grand-mère, elle entreprend un parcours de découverte de soi et d’autonomisation. Bien qu’il ne soit probablement pas numéro 1 sur la plateforme de streaming, il y a une chance qu’il grimpe lentement dans le classement à mesure que de plus en plus de personnes le remarquent.

Dirigé par Darren Grant et écrit par Tyler Perry, « Diary of a Mad Black Woman » raconte l’histoire de Helen McCarter (Kimberly Elise), une femme dévouée qui découvre que son mari Charles (Steve Harris) lui est infidèle et veut divorcer. Après avoir été brusquement expulsée de sa maison, Helen entreprend un parcours de découverte de soi et de guérison avec l’aide de sa famille forte et solidaire, notamment sa grand-mère, Madea (interprétée par Tyler Perry lui-même).

Un film qui divise

Il semble que les spectateurs aient des opinions très différentes sur « Diary of a Mad Black Woman ». Les critiques ont donné à ce film une note basse de 16% tandis que le public l’a noté haut à 86% sur Rotten Tomatoes. La plupart des critiques concernent l’humour exagéré et le déséquilibre entre la comédie, le romantisme et le drame sérieux.

Mais malgré les critiques, certains spectateurs ont apprécié cette comédie romantique. Certains ont dit qu’ils « aimaient tout dans ce film » tandis que d’autres ont convenu qu’il « ne mérite pas une étoile ». L’avis le plus courant sur ce film est qu’il est très drôle, mais qu’il raconte une histoire « surprenante et intrigante ».

Un choix de streaming intéressant ?

Avec des critiques divisées et des réponses critiques mitigées, « Diary of a Mad Black Woman » reste un choix intéressant. Cependant, si vous aimez les comédies romantiques avec une forte dose d’humour et de profondeur émotionnelle, ce film pourrait vous plaire. Il est particulièrement intéressant pour ceux qui apprécient le style narratif distinctif de Tyler Perry et la présence charismatique de Madea.