Cette application Mac est parfaite pour celles et ceux qui travaillent en plusieurs langues

Pour gagner en productivité si vous travaillez dans plusieurs langues sur une machine Mac, il vous faut cette petite application génialissime. Présentation.

Si vous écrivez en espagnol dans iMessage, en anglais dans Slack et en français sur WhatsApp sur votre Mac, vous en avez peut-être marre de devoir sans cesse passer changer de langue de clavier. Input Source Pro veut résoudre ce problème pour vous. L’app change automatiquement le clavier selon le site ou l’app ouverte et il est même possible de définir des raccourcis personnalisés pour passer sur un clavier particulier.

La première étape pour ajouter plusieurs claviers sur votre Mac est de cliquer sur le logo Apple dans le coin supérieur-gauche de l’écran et d’aller dans Réglages Système > Clavier, puis de cliquer sur Modifier à côté de Méthodes de saisie. Cliquez sur le petit + en bas à gauche et ajoutez autant de claviers que nécessaire.

Lorsque vous avez terminé et une fois l’app Input Source Pro installée, ouvrez cette dernière pour mettre en place vos automatisations. Sous l’onglet General, sélectionnez Launch at Login pour que l’app se lance au démarrage.

Ensuite, allez dans App Rules et sélectionnez le clavier par défaut en haut. Idéalement, ce devrait être la langue que vous utilisez le plus. Vous pouvez ensuite cliquer sur les apps que vous voulez depuis la liste et leur assigner un clavier.

Parfait pour gagner en productivité si vous travaillez dans plusieurs langues

Cliquez ensuite sur l’onglet Browser Rules, définissez le clavier par défaut en haut et commencez à ajouter des URL en cliquant sur le bouton +. Une fois vos règles en place, assurez-vous de sélectionner les bons navigateurs. Dans le cas contraire, vous ne verrez aucun changement.

Dernière étape : les raccourcis pour changer de clavier. Allez dans l’onglet Keyboards et définissez un raccourci pour chaque méthode de saisie. Cela permet de basculer manuellement d’un clavier à un autre.

Et voilà. Vous pouvez maintenant ouvrir telle app ou tel site et Input Source Pro gèrera le reste. L’app est gratuite à installer et à utiliser, pour le moment tout du moins, parce qu’elle est en bêta. Les tarifs seront dévoilés une fois la première version stable disponible.