Cette app vous permet d'utiliser votre Mac sans souris (ou ou presque). Shortcat demande un peu d'entraînement, mais c'est diablement pratique.

La plupart de nos opérations sur un ordinateur sont plus rapides à réaliser avec le clavier qu’avec la souris, mais toutes les applications ne sont pas pensées ni conçues avec le clavier à l’esprit. C’est précisément là’ qu’entre en jeu Shortcat. Il s’agit d’une application Mac gratuite permettant de chercher facilement et rapidement des éléments et de cliquer sur des boutons, des liens ou des champs dans des applications, le tout avec quelques frappes sur le clavier. L’app demande une phase d’apprentissage, évidemment, mais une fois que vous avez pris l’outil en main, vous allez être bien plus rapide dans vos tâches quotidiennes.

Shortcat se déclenche via un raccourci clavier – par défaut, Cmd + Maj + Espace -. Réalisez ce raccourci et vous verrez une barre de recherche et des petits rectangles jaunes avec des codes à deux lettres pour tout ce qui se trouve dans la barre de menu et tous les éléments cliquables dans la fenêtre active.

Accédez à ce que vous voulez dans cette fenêtre, soit en saisissez le code à deux lettres, soit en tapant directement ce qui vous intéresse. Lorsque vous voyez l’élément sur lequel vous souhaitez “cliquer”, appuyez sur Entrée. Le résultat sera alors exactement comme si vous aviez déplacé le curseur et cliqué sur cet élément. Vous n’êtes pas non plus limité au clic : vous pouvez réaliser un double-clic en appuyant sur Entrée deux fois rapidement ou un clic droit en restant appuyé sur Ctrl en appuyant sur Entrée.

Shortcat fonctionne avec toutes les applications natives de macOS, c’est précisément l’objectif, mais l’app est aussi pleinement opérationnelle avec les navigateurs web. Vous pouvez, par exemple, chercher un lien à ouvrir et appuyer sur Entrée pour l’ouvrir.

Outre les navigateurs, Shortcat fonctionne aussi dans les apps Electron. Si vous ne savez pas de quoi il s’agit, disons simplement que ce sont des apps qui se contentent d’ouvrir un site web dans un navigateur dédié. Slack fonctionne ainsi, comme bon nombre d’applications aujourd’hui.

Shortcat est, assurément, une application de niche, mais elle peut grandement simplifier la vie de certains utilisateurs et augmenter leur productivité. Garder les mains sur le clavier est meilleur d’un point de vue ergonomique, et cela permet aussi souvent d’être plus rapide que de passer par la souris. Avec Shortcat, vous utiliserez moins votre souris, et cela est appréciable.