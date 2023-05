Cette app permet d’identifier un oiseau par son son ou par la caméra

Cette app permet d'identifier un oiseau, que ce soit via une simple description physique textuelle, une photo ou simplement en allumant le microphone de votre smartphone. Très efficace.

Avec les bruits de nos villes, nous avons largement oublié les bruits de la nature, et notamment ceux des oiseaux. Certains restent facilement reconnaissables entre mille, mais la plupart du temps, on se prend à se demander à quelle espèce appartient ce son, ou quel est ce bel oiseau que l’on aperçoit depuis sa fenêtre. Avec l’application Merlin Bird ID, en quelques secondes, on obtient la réponse.

Cette app est la création du Cornell Lab of Ornithology et des nombreux observateurs et passionnés qui ont contribué à alimenter la base de données de plus de 800 millions d’enregistrements de l’app eBird. Vous n’aurez plus besoin d’avoir un livre dédié pour étoffer votre culture générale au sujet des oiseaux de votre région.

Merlin Bird ID est gratuite – Apple App Store, Google Play Store -, mais vous devrez partager quelques informations pour utiliser ses fonctionnalités. Installez l’app sur votre téléphone et inscrivez-vous avec votre email. Lorsque vous autorisez l’app à accéder à votre localisation, vous pouvez télécharger les données pour identifier les oiseaux de votre région ou vous pouvez choisir une autre région dans le monde. Merlin peut actuellement identifier plus de 1 000 espèces d’oiseaux aux États-Unis, au Canada, en Europe ainsi qu’en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Et plus les utilisateurs partageront d’enregistrements d’oiseaux aux quatre coins du monde, plus l’app fera grossir sa base de connaissances.

Vous pouvez choisir d’identifier un oiseau en le décrivant physiquement, en prenant une photo ou en enregistrant son chant. Si la précision de la “reconnaissance vocale” est plutôt bonne, il est parfois difficile de comprendre les espèces correspondantes suggérées, et il faut faire attention, dans la mesure où le microphone va capter tous les sons d’oiseaux qui se jouent en même temps. Et la machine a une bien meilleure oreille que vous !

N’hésitez pas, laissez tourner quelques minutes l’application en mode écoute dans votre jardin et vous verrez le nombre d’espèces différentes qui volent près de chez vous.

Attirer des oiseaux

La National Wildlife Federation propose ces quelques conseils pour attirer les oiseaux dans votre jardin :

Installez un abreuvoir à oiseaux pour que ceux-ci aient toujours de l’eau.

Faites pousser des plantes comme celles recommandées par le Lady Bird Johnson Wildflower Center. La NWF recommande aussi de réduire la surface de gazon pour augmenter celle des habitats plus favorables aux oiseaux.

N’utilisez pas d’insecticides.

Ne vous débarrassez pas des arbres morts et gardez un petit tas de broussailles, ceux-ci servent d’abri pour les oiseaux.

Utilisez des mangeoires à oiseaux.

Il existe aussi de nombreux sites de référence pour en apprendre davantage, notamment le site de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO).

Écouter les sons des oiseaux pour apprendre à les identifier, c’est un peu comme partir à la chasse aux Pokémon. Vous vous surprendrez à reconnaître tel ou tel oiseau. Et une fois que votre oreille saura les identifier, vous ne pourrez plus les faire taire, ces petites bêtes à plumes ne s’arrêtent jamais. Une parfaite alternative aux bruits de la ville.