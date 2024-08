Cette app crée des parcours uniques pour vos promenades quotidiennes. Simple, mais efficace.

Que vous visitiez une ville inconnue ou que vous soyez dans votre quartier, vous avez parfois simplement envie de marcher, sans pour autant savoir où aller. L’application pour iPhone Strolly est la solution parfaite dans cette situation. Ouvrez l’app et celle-ci va créer trois parcours de promenade, le plus souvent des boucles, proches de votre localisation actuelle : une courte, une longue et un entre-deux. Vous pouvez consulter les trois et choisir celle que vous préférez.

Il n’y a pas d’indications de navigation, et uniquement trois suggestions par jour. L’app essaie d’intégrer des points d’intérêt et de ne pas vous faire passer deux fois par le même endroit. De plus, les parcours sont créés uniquement sur l’app, aucune donnée, pas même votre localisation, n’est transmise à un serveur distant.

Strolly n’intègre par ailleurs aucune publicité, excepté un petit bouton dans les paramètres permettant d’envoyer de l’argent aux développeurs si vous le souhaitez. Il y aura peut-être des fonctionnalités payantes à l’avenir, comme l’annonce leur publication d’annonce, mais pour l’heure, c’est une app très simple qui peut être très utile, réalisée par deux personnes, Natalia Panferova and Matthaus Woolard.

Le plus souvent, Strolly vous propose un parcours d’environ 15 minutes, un autre d’environ 30 minutes et un dernier d’une heure, avec quelques variations. Si vous savez que vous n’avez pas besoin des longues sorties, par exemple, vous pouvez ajuster les paramètres.

Vous pouvez passer d’une proposition à une autre en balayant les cartes dans le coin inférieur gauche. Vous pouvez aussi tapoter et rester appuyé sur une carte pour l’épingler – la sauvegarder pour plus tard – ou pour effacer les propositions actuelles et en générer de nouvelles. Il y a aussi une option pour marquer des zones qui ne sont pas sympathiques pour aller marcher, ce qui permet d’affiner le comportement de l’app et l’améliorer avec le temps, et là encore, toutes les données restent sur votre appareil.

Strolly est une application iOS très simple, mais c’est là tout l’intérêt. Essayez-la la prochaine fois que vous voulez sortir marcher sans savoir où aller précisément.