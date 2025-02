Cette actrice a failli incarner Bellatrix Lestrange à la place d’Helena Bonham Carter

Helen McCrory, connue pour ses rôles dans Peaky Blinders et Harry Potter, était initialement pressentie pour incarner Bellatrix Lestrange avant qu’Helena Bonham Carter ne décroche le rôle.

Tl;dr Helena Bonham Carter a brillamment joué Bellatrix Lestrange dans la saga Harry Potter.

L’actrice Helen McCrory devait initialement interpréter ce rôle, mais a dû être remplacée en raison de sa grossesse.

Helena Bonham Carter a apporté sa propre touche au personnage, la rendant encore plus mémorable.

Un rôle légendaire pour Helena Bonham Carter

Helena Bonham Carter est sans doute l’une des actrices les plus marquantes de la saga Harry Potter. Son interprétation de Bellatrix Lestrange, l’une des disciples les plus loyales et sadiques de Lord Voldemort, a marqué les esprits. Difficile aujourd’hui d’imaginer quelqu’un d’autre dans ce rôle. Pourtant, une autre actrice devait initialement incarner ce personnage maléfique.

Un changement de casting inattendu

Selon un rapport de 2005 du Mirror, Helen McCrory devait à l’origine jouer Bellatrix dans Harry Potter et l’Ordre du Phénix. Cependant, elle a dû être remplacée peu de temps après avoir obtenu le rôle. En effet, McCrory était enceinte, ce qui aurait été visible lors de certaines scènes d’action mettant en scène Bellatrix. Ce changement de casting n’a cependant pas marqué la fin de l’implication de McCrory dans la franchise. Elle a par la suite été choisie pour jouer Narcissa Malfoy, la sœur de Bellatrix, dans Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé et a repris ce rôle dans les films Harry Potter et les Reliques de la Mort.

Une opportunité saisie par Helena Bonham Carter

Après avoir appris que Helen McCrory n’était plus disponible, Helena Bonham Carter était plus que prête à s’emparer du rôle de Bellatrix Lestrange. Fan de l’univers Harry Potter et des sorcières en général, jouer Bellatrix était pour elle un rêve devenu réalité. De plus, l’actrice a apporté sa propre contribution à la création du personnage, la rendant encore plus mémorable :

Je pense que j’ai probablement rendu Bellatrix un peu plus folle et instable qu’elle ne devait l’être à l’origine. Je voulais être remarquée. L’idée des dents pourries était la mienne, car elle avait passé beaucoup de temps en prison. Je voulais qu’elle soit assez sauvage. Et je voulais ce corset. C’était une sorte de chose d’Amazone. Bellatrix signifie guerrière. Je voulais qu’elle soit sexy et répugnante en même temps.

Ce dévouement à son rôle a parfois eu des conséquences inattendues. Par exemple, lors du tournage d’une scène de torture, l’actrice a accidentellement blessé l’acteur Matthew Lewis, qui jouait Neville Londubat, lui causant une hémorragie interne.