Cet épisode de la série Hannibal a été interdit aux USA

Découvrez pourquoi un épisode de la série télévisée Hannibal diffusée sur NBC a été interdit aux États-Unis.

Tl;dr La série Hannibal explore la complexité des personnages et leur relation tragique.

Un épisode a été retiré suite à une tragédie réelle reflétée dans son histoire.

L’épisode retiré est finalement disponible en streaming.

Une exploration de l’âme humaine

Le célèbre feuilleton Hannibal de Bryan Fuller est plus qu’une simple série télévisée. Il s’agit d’une exploration profonde des méandres de l’esprit humain, mettant en scène des personnages complexes tels que l’enquêteur spécial du FBI, Will Graham (Hugh Dancy), et le célèbre Dr. Hannibal Lecter (Mads Mikkelsen). Leur relation, qui commence par un jeu du chat et de la souris, évolue rapidement en une obsession une fois que Will se rend compte de la véritable nature de Hannibal.

Un miroir de la réalité

Cependant, l’essence même de Hannibal ne réside pas uniquement dans la capacité de ce dernier à tromper Will. Elle se trouve également dans la réaction viscérale de Will à la vérité, reflétant l’âme de Hannibal jusqu’à ce que leurs destins soient inextricablement liés. En d’autres termes, « Hannibal » est une histoire d’amour maudite, remplie d’images inoubliables de vieux amis cuisinés pour le dîner et de cordes vocales exposées pour former un instrument de musique.

La controverse de l’épisode « Oeuf »

Malgré le caractère parfois choquant de la série, aucun épisode n’a été censuré ou retiré. Cependant, un certain épisode de la première saison, intitulé « Oeuf », a suscité une vive controverse. En effet, cet épisode présentait une histoire de jeunes meurtriers qui, manipulés par une femme, tuaient leurs propres familles. Cette histoire a été jugée de mauvais goût compte tenu de la tragédie de Sandy Hook qui s’était produite quelques mois auparavant.

Fuller a donc pris la décision de ne pas diffuser cet épisode, malgré le fait qu’il ait été tourné bien avant la tragique fusillade. L’épisode « Oeuf » a finalement été mis à disposition en streaming, permettant aux fans de la série de le visionner dans son intégralité.