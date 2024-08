Un reboot de la série Hannibal est toujours espéré par Mads Mikkelsen

Développée par Bryan Fuller pour NBC ,Hannibal suit le psychiatre Dr. Hannibal Lecter, un tueur en série cannibale, qui manipule l'agent du FBI Will Graham, un profiler doté d'une empathie exceptionnelle, pour commettre des meurtres tout en cachant sa véritable nature.

Mads Mikkelsen a récemment exprimé son intérêt pour une reprise de la série Hannibal, très appréciée des fans. Basée sur les personnages horrifiques inoubliables des livres de Thomas Harris, cette série de NBC avait suscité de grandes attentes. Et elle n’a pas déçu, avec une qualité équivalente à celle des films dont elle s’inspire, à l’exception du Le Silence des Agneaux, qui fait figure d’exception.

Malgré l’acclamation critique de la série, NBC a annoncé son annulation en juin 2015, invoquant une faible audience. Cette décision a provoqué l’indignation de la fanbase loyale. Depuis lors, Mads Mikkelsen, connu pour ses rôles dans Casino Royale et Docteur Strange, milite pour le retour de la série.

L’acteur danois Mads Mikkelsen s’est immédiatement montré favorable à une reprise de Hannibal, et des discussions sérieuses à ce sujet ont commencé en 2017. Cependant, ces pourparlers semblent avoir stagné, et ce n’est qu’en 2019 que Mads Mikkelsen a donné une mise à jour.

Mikkelsen n’est pas le seul à vouloir revenir dans la série. Hugh Dancy, qui joue Will Graham, co-protagoniste de Hannibal, serait également partant pour un retour. De même, Caroline Dhavernas, qui incarne le Dr. Alana Bloom, a également exprimé son intérêt pour une reprise de Hannibal.

On en pense quoi ?

L’éventuel retour de Hannibal est une nouvelle qui ravira sans doute les fans. La série a su marquer les esprits grâce à des personnages forts et une intrigue captivante. Si les obstacles à surmonter pour une quatrième saison ne sont pas minces, l’enthousiasme des acteurs et du showrunner laisse espérer une issue positive. Et qui sait, peut-être que Hannibal trouvera une nouvelle maison où imposer à nouveau sa marque indélébile.