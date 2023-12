Cet acteur a failli incarner Doc Holliday dans Tombstone avant Val Kilmer

Il est difficile de visualiser quelqu'un d'autre que Val Kilmer dans le rôle de Doc Holliday dans Tombstone. Cependant, il n'était pas le premier choix des producteurs pour ce personnage.

Tl;dr Val Kilmer n’était pas le premier choix pour jouer Doc Holliday dans Tombstone.

Les producteurs voulaient initialement Willem Dafoe pour le rôle.

Dafoe a été écarté à cause de la controverse autour de son film “The Last Temptation of Christ”.

Le rôle de Doc Holliday est devenu l’un des plus iconiques de la carrière de Kilmer.

Le rôle emblématique de Doc Holliday dans le biopic western Tombstone est si étroitement associé à l’acteur Val Kilmer qu’on a du mal à imaginer quelqu’un d’autre dans ce rôle. Pourtant, ce n’était pas lui le premier choix des producteurs.

Le choix initial des producteurs

Avant que Kilmer ne soit choisi, le premier choix des producteurs pour le rôle de Doc Holliday était l’acteur Willem Dafoe. Malgré sa réputation, Dafoe a été écarté par les studios qui étaient préoccupés par la polémique qui avait entouré le film The Last Temptation of Christ de Martin Scorsese, dans lequel Dafoe interprétait Jésus.

La polémique autour de “The Last Temptation of Christ”

Le film, qui racontait une version non biblique de la vie de Jésus, avait été un échec commercial et avait provoqué la colère de groupes religieux. Même si cela faisait cinq ans que Last Temptation était sorti, le studio ne voulait rien avoir à faire avec Dafoe.

Le choix final de Val Kilmer

C’est ainsi que Val Kilmer, malgré n’étant pas le premier choix, a été choisi pour jouer Doc Holliday, un rôle qui est devenu l’un des plus iconiques de sa carrière. Son interprétation a été acclamée par la critique et a même volé la vedette à Kurt Russell, qui jouait le rôle principal de Wyatt Earp. La preuve de l’importance de ce rôle pour Kilmer est qu’il a nommé son autobiographie, publiée en 2020, I’m Your Huckleberry: A Memoir, d’après l’une des citations les plus célèbres de Doc dans Tombstone.