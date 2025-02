Découvrez cinq séries télévisées sur l'intelligence artificielle qui vous feront frissonner d'excitation et d'inquiétude.

L’évolution de l’intelligence artificielle : entre fiction et réalité

Depuis quelques années, l’intelligence artificielle a fait une percée remarquable, devenant un outil d’aide précieux pour les enfants qui réalisent leurs devoirs, pour la rédaction de code informatique et même pour la création de podcasts entièrement produits par des bots IA.

En regardant en arrière, les émissions de télévision d’il y a une décennie qui mettaient en scène l’IA, comme Person of Interest et Next, semblaient présager un futur lointain où des bots IA nous dictaient nos actions et pouvaient imiter l’être humain. Ces visions paraissent aujourd’hui étrangement proches de notre réalité.

ChatGPT et DeepSeek : les promesses de l’IA se concrétisent

De nos jours, des IA telles que ChatGPT et DeepSeek semblent accomplir ces promesses. Il suffit de leur dire quels ingrédients se trouvent dans votre réfrigérateur et elles vous proposeront une recette. Elles peuvent également créer un CV et une lettre de motivation pour vous, et vous aider à perdre du poids en comptant vos calories.

Ces avancées technologiques sont censées nous aider, n’est-ce pas ? Pourtant, certaines émissions comme Travelers sont allées plus loin en prédisant une IA omnisciente transformant les humains en pions sur un échiquier. Ces séries valent la peine d’être revues à la lumière des dernières avancées, même si parfois elles ont manqué de précision. Voici les meilleures émissions sur l’IA à regarder actuellement.

Des séries télévisées prémonitoires sur l’IA

Des séries comme Next, Person of Interest, Travelers, Class of ’09 et Humans ont toutes abordé le thème de l’IA, parfois de manière prémonitoire. Elles évoquent le pouvoir potentiellement inquiétant de l’IA, le rôle de l’IA dans la surveillance et le maintien de l’ordre, ou encore les dilemmes moraux liés à l’IA.

Alors que l’IA continue de se développer et de s’intégrer de plus en plus dans notre quotidien, il est intéressant de revisiter ces séries pour mieux comprendre comment elles ont anticipé l’avenir de l’IA et comment cet avenir se concrétise aujourd’hui.

L’IA : un outil puissant, mais à surveiller

En résumé, l’IA est devenue un outil puissant qui transforme notre façon de vivre, de travailler et de consommer. Cependant, comme le suggèrent de nombreuses émissions de télévision, il est essentiel de rester vigilant et de surveiller attentivement son développement pour éviter qu’elle ne devienne une menace pour la société.