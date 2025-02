Ces séries similaires à Dexter: Original Sin

Après le final de Dexter: Original Sin, découvrez cinq séries similaires à regarder en streaming pour prolonger le suspense et l'excitation.

Tl;dr Dexter : un analyste médico-légal sanguinaire et son passager sombre.

Une suite avec Dexter: New Blood et une préquelle avec Dexter: Original Sin.

Les séries similaires à Dexter.

Le charme meurtrier de Dexter

En 2006, la série télévisée Dexter a réussi l’exploit de faire applaudir les fans pour un tueur en série. Le personnage principal, Dexter Morgan, interprété par Michael C. Hall, est un analyste médico-légal pour le département de police de Miami. Mais une fois la nuit tombée, il se transforme en un tueur en série, contenant ce qu’il appelle son « passager sombre », une soif de sang qui risque d’escalader vers le meurtre. Il suit un code strict d’éthique imposé par son père adoptif Harry. L’essence du code est : « Ne te fais pas prendre » et « Ne fais jamais de mal à un innocent ».

Le jour et la nuit de Dexter

De jour, Dexter suit scrupuleusement les lois du pays, c’est-à-dire celles de la police. Mais la nuit, c’est le code d’Harry qui prévaut. Comme on dit, si vous aimez ce que vous faites, vous ne travaillerez pas un seul jour de votre vie. Et Dexter aime vraiment regarder le sang.

Le retour de Dexter

Une décennie après la fin de la série originale, « Dexter » a produit une série de suites intitulée « Dexter: New Blood » qui met en scène Dexter et son fils. Plus récemment, la série préquelle « Dexter: Original Sin » a été lancée sur Paramount Plus, offrant un casting de préquelle impressionnant. La première saison vient de se terminer, vous pourriez donc être à la recherche de plus de séries comme « Dexter » et « Original Sin ».

Des séries à découvrir

Si vous êtes un fan de « Dexter », d’autres séries pourraient vous intéresser. Parmi celles-ci, on trouve « Hannibal », qui suit la vie du célèbre cannibale Hannibal Lecter. « Criminal Minds » est une autre série qui permet au public de pénétrer dans l’esprit des tueurs. « Prodigal Son » suit l’histoire d’un fils qui rejette les voies de son père tueur en série pour devenir psychologue criminel. Enfin, « Bates Motel » donne un aperçu de la vie du jeune Norman Bates, futur tueur en série.