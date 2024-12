Ces séries similaires à Black Doves de Netflix

Après avoir dévoré la première saison de Black Doves sur Netflix, découvrez cinq autres séries captivantes du même genre à visionner en streaming.

Tl;dr La série Black Doves met en scène Keira Knightley.

Des personnages féminins forts dominent le genre du thriller d’espionnage.

Des suggestions de séries similaires à Black Doves.

Une nouvelle ère pour le thriller d’espionnage

Une nouvelle série fait des vagues sur Netflix. Avec Keira Knightley dans le rôle principal, « Black Doves« était destinée à rencontrer un vif succès. Knightley ne joue pas une simple espionne, son personnage, Helen, est une mère dévouée et une femme de politicien. Cette combinaison inhabituelle de rôles publics et secrets donne au personnage une profondeur nuancée.

Un casting impressionnant

« Black Doves« , créée par Joe Barton, se distingue dans le genre du thriller d’espionnage non seulement par sa distribution féminine forte, mais aussi par son ton festif et son humour léger. Parmi les autres noms notables de la série, on retrouve Ben Whishaw, Sarah Lancashire et Andrew Buchan. Cependant, « Black Doves » n’est pas la seule série d’espionnage féminine que vous pouvez regarder en streaming.

Des alternatives à « Black Doves »

Si vous avez terminé de regarder « Black Doves« , voici quelques suggestions de séries similaires :

« Killing Eve« , une série britannique de 2018 qui commence également par un assassinat. C’est une comédie noire avec une touche d’humour.

« Agent Carter« , une série Marvel un peu plus excentrique que la plupart de ses homologues. Elle raconte l’histoire de l’agence secrète S.H.I.E.L.D.

« Nikita« , une série sur une assassin qui change de camp. Elle est basée sur le film et la série télévisée « La Femme Nikita » des années 90.

« Covert Affairs« , une série sur une recrue de la CIA qui découvre qu’elle a été embauchée en raison de son passé plutôt que de ses compétences.

« Alias« , une série sur une femme qui devient une agent double après que son fiancé a été tué par son agence d’espionnage.

En somme, le genre du thriller d’espionnage évolue et offre désormais une place prépondérante aux personnages féminins forts. Que vous soyez un fan de longue date du genre ou que vous cherchiez quelque chose de nouveau à regarder, ces séries offrent une variété de récits captivants.