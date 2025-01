Ces séries fantastiques injustement oubliées

Découvrez les cinq séries télévisées fantastiques qui méritent une attention toute particulière.

Tl;dr Le monde des séries télévisées fantastiques continue de s’élargir.

Cinq séries fantastiques méconnues méritent d’être découvertes.

Les séries sont variées, allant du mystique au surnaturel.

L’expansion du monde des séries télévisées fantastiques

Le monde des séries télévisées fantastiques ne cesse de s’épanouir grâce à des séries comme The Lord of the Rings: The Rings of Power et House of the Dragon. Cependant, même si le genre fantastique a toujours été un incontournable du divertissement et continue d’accroître son public, certaines séries télévisées fantastiques auraient pu vous échapper. Malgré l’ère du streaming qui facilite plus que jamais la découverte de nouvelles séries, certaines sont passées sous le radar de certains téléspectateurs. Voici une liste de cinq séries fantastiques méconnues mais excellentes à découvrir.

Des séries fantastiques à ne pas manquer

La série The Magicians a été diffusée pendant cinq saisons de 2015 à 2020 sur la chaîne Syfy. Basée sur la trilogie du même nom de Lev Grossman, la série raconte l’histoire d’un groupe d’étudiants qui apprennent la magie dans une académie spéciale. Elle suit particulièrement Quentin Coldwater qui découvre que le monde magique de ses livres d’enfance est réel, mais pose également un grave danger pour l’humanité. La série a une note de 91% chez les critiques sur Rotten Tomatoes et de 74% chez le public.

Lost Girl, diffusée de 2010 à 2016, raconte une histoire fascinante inspirée de la magie tout au long de ses cinq saisons. Anna Silk y incarne Bo Dennis, une fille aux pouvoirs de succube née dans une famille humaine. Le voyage de Bo consiste à découvrir l’origine de ses pouvoirs uniques. Lost Girl a obtenu un impressionnant score de 80% auprès des audiences de Rotten Tomatoes.

Des séries fantastiques qui ont marqué leur époque

Pushing Daisies a été diffusée pour la première fois en 2007. Malgré sa courte durée, la série a été bien accueillie par ceux qui l’ont regardée, obtenant un score de 96% auprès des critiques de Rotten Tomatoes et un score de 95% auprès du public. Lee Pace y joue le rôle de Ned, un pâtissier qui peut ressusciter les morts. L’intrigue de la série tourne autour de Ned et de ses complices qui résolvent divers mystères de meurtres.

La série His Dark Materials, produite par HBO et la BBC, a été diffusée de 2019 à 2022. Basée sur la trilogie de romans de Phillip Pullman, l’histoire se déroule dans un monde multi-dimensionnel où les âmes humaines peuvent devenir des compagnons animaux connus sous le nom de daemons. La série suit Lyra Silvertongue, une orpheline qui part à la recherche de son ami disparu et découvre en chemin des secrets révolutionnaires sur son univers.

Enfin, Bitten a particulièrement échappé au radar par rapport aux autres séries de cette liste. Les amateurs de loups-garous seront ravis, car la série canadienne a tout à voir avec ces créatures surnaturelles nocturnes. Basée sur la série de livres Women of the Otherworld de l’auteur Kelley Armstrong, l’histoire suit Elena Michaels, qui est la seule femme loup-garou vivante.

Le genre fantastique n’est pas à éviter

Au-delà des séries fantastiques populaires, il existe un trésor de séries fantastiques méconnues qui méritent d’être découvertes. Qu’il s’agisse de mystique, de surnaturel ou de magie, ces séries offrent une variété d’histoires passionnantes qui sauront captiver les téléspectateurs.