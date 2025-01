Ces séries Apple TV+ à voir absolument

Les dix séries incontournables à ne pas manquer sur la plateforme de streaming Apple TV+.

Tl;dr Apple TV+ travaille à élargir sa notoriété avec des séries originales de haute qualité.

Certaines de ces séries méritent une plus grande reconnaissance et audience.

Voici une liste de 10 séries à ne pas manquer sur Apple TV+.

Le monde captivant de Apple TV+

Apple TV+ n’est peut-être pas le service de streaming le plus populaire, mais il ne manque certainement pas de qualité en ce qui concerne sa programmation originale. En effet, si vous n’êtes pas déjà abonné à Apple TV+, il y a de fortes chances que vous ayez entendu parler d’au moins une ou deux des séries qu’il propose. Malgré cela, Apple TV+ travaille toujours à élargir sa notoriété et son prestige – et propose actuellement des offres alléchantes pour y parvenir.

Des séries originales qui méritent le détour

Au-delà de Ted Lasso, une série qui a connu un grand succès, Apple n’a pas encore vu l’une de ses séries originales attirer à la fois un grand nombre de téléspectateurs et recevoir des distinctions majeures. Cependant, beaucoup de ces séries méritent une plus grande reconnaissance et audience. Voici une liste de dix séries que vous devriez absolument regarder sur Apple TV+.

For All Mankind

For All Mankind a été l’un des plus grands succès pour Apple TV+ depuis sa première en 2019. Ce drame alt-historique présente un casting talentueux d’acteurs et une superbe production périodique.

Servant

Servant est une série d’horreur-thriller-mystère qui a aidé Apple TV+ à se lancer en 2019. Elle a duré 4 saisons (40 épisodes) et est une histoire d’horreur merveilleusement effrayante et lente.

The Morning Show

The Morning Show a été le drame vedette sur lequel Apple TV+ a été construit. Il a aidé le service de streaming à gagner l’acclamation initiale dont il avait besoin.

Foundation

Foundation est l’une des séries de science-fiction/fantaisie les plus populaires et acclamées de ces dernières années. Il est parfait pour les fans inconditionnels de franchises comme Star Trek, Stargate ou Battlestar Galactica.

Severance

Severance a été l’un des plus grands succès de la nouvelle série qu’Apple TV+ a lancée. Malheureusement, une grande partie de l’élan de la série a été perdu lorsqu’il est devenu une attente de trois ans pour la saison 2.

Et la liste continue avec Silo, Disclaimer, Mythic Quest, Shrinking et bien sûr, Ted Lasso. N’attendez plus, plongez dans le monde captivant d’Apple TV+.