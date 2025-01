Prime Target, le nouveau thriller d’Apple TV+ à ne pas manquer

Découvrez la première bande-annonce de Prime Target.

Tl;dr Apple TV+ dévoile Prime Target, un thriller avec un complot.

Le protagoniste découvre un schéma dans les nombres premiers qui pourrait déverrouiller tous les ordinateurs du monde.

Prime Target sera disponible le 22 janvier 2025.

Un nouveau thriller palpitant

Le monde du streaming est en effervescence alors qu’Apple TV+ a récemment dévoilé la bande-annonce de son thriller Prime Target. Après la deuxième saison très attendue de Severance et du très attendu The Gorge, cette nouvelle série est à ajouter à votre liste de visionnage.

Un thriller basé sur une découverte mathématique révolutionnaire

Prime Target met en scène Edward Brooks (Leo Woodall), un brillant étudiant en mathématiques postdoctorales. Le jeune homme est sur le point de faire une découverte révolutionnaire : identifier un schéma dans les nombres premiers qui pourrait déverrouiller l’accès à tous les ordinateurs du monde. Mais alors qu’il approche de cette percée, Edward réalise qu’un adversaire invisible est déterminé à contrecarrer ses efforts. Cette menace le conduit à collaborer avec Taylah Sanders (Quintessa Swindell), une agente de la NSA chargée de surveiller les activités des mathématiciens. Ensemble, ils plongent dans une conspiration complexe aux implications mondiales.

Prime Target : une série à ne pas manquer

Le trailer de Prime Target promet un thriller plein d’action, avec des scènes de poursuite, des méchants à moto et un homme à l’esprit intelligent mais dangereux qui devient une cible inattendue. L’alchimie à l’écran entre Leo Woodall et Quintess Swindell semble solide, ce qui promet une série captivante.

La série télévisée diffusée sur Apple TV+ à partir du 22 janvier 2025 a été créée par l’écrivain primé Steve Thompson, connu pour son travail sur des séries acclamées comme Sherlock, Doctor Who et Vienna Blood. Le casting comprend également Martha Plimpton, David Morrissey, Stephen Rea, Harry Lloyd et Joseph Mydell.