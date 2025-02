Ces « secrets » présents dans votre abonnement Amazon Prime Video

Découvrez sept secrets inclus gratuitement dans les abonnements de la plateforme de streaming Amazon Prime Video.

Tl;dr Amazon Prime Video propose des fonctionnalités supplémentaires méconnues.

Ces fonctionnalités comprennent le streaming de sports en direct et des chaînes thématiques.

Des contenus téléchargeables et des jeux mobiles gratuits sont également disponibles.

Les trésors cachés d’Amazon Prime Video

Depuis son lancement en 2016, Amazon Prime Video a constitué une vaste bibliothèque de films, de séries et de contenus originaux. Derrière les succès populaires tels que The Boys, The Lord of the Rings: The Rings of Power, Reacher et Fallout, se cache une myriade de fonctionnalités supplémentaires souvent méconnues des plus de 200 millions d’abonnés.

Le sport en direct et les chaînes thématiques

Amazon Prime Video s’est établi comme un acteur majeur du streaming de sports en direct, offrant une variété de ligues et d’événements à regarder gratuitement avec un abonnement. En outre, la plateforme a développé une large liste de chaînes de télévision en direct incluses avec un abonnement. Pour les indécis, Amazon Prime Video propose une solution innovante : des chaînes dédiées à des films et des séries spécifiques, ainsi qu’à des groupes de contenus plus larges.

Des contenus téléchargeables et des jeux mobiles gratuits

Comme beaucoup d’autres services de streaming, Amazon Prime Video offre la possibilité de télécharger des contenus. Cette fonctionnalité permet aux abonnés de visionner leurs épisodes de séries et films préférés hors ligne et en déplacement. En téléchargeant du contenu, les abonnés peuvent préparer des heures de programmes à voir lors d’un long voyage en voiture ou en avion.

Une autre fonctionnalité souvent négligée est l’offre de jeux mobiles gratuits. Les abonnés peuvent ainsi découvrir leur prochaine addiction ludique en profitant de cette fonctionnalité.

Des contenus supplémentaires pour une expérience enrichie

Certains des programmes originaux d’Amazon Prime Video comprennent du contenu supplémentaire. Des bandes-annonces, des récapitulatifs, des images des coulisses sont disponibles pour compléter l’expérience du spectateur. Par exemple, chaque saison de The Marvelous Mrs. Maisel comprend une fonctionnalité spéciale sur la conception des décors, la musique ou la production.

En outre, les titres originaux récents contiennent une section « Explorer » sur leur page. Cette section fournit des descriptions des personnages et de l’univers du film ou de la série. Il s’agit d’une excellente façon de se familiariser avec un projet avant de s’y plonger, permettant aux abonnés d’apprendre tout ce qu’ils ont besoin de savoir pour en profiter au maximum.

Amazon Prime Video offre bien plus qu’un simple service de streaming. Il s’efforce de fournir une expérience enrichissante et diversifiée à ses abonnés.