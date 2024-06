Ces scènes de la Phase 1 du MCU qui ont mal vieilli

Les premiers films de l'Univers Cinématographique Marvel comportent des moments qui ont mal vieilli.

L’Univers Cinématographique Marvel (MCU) a su captiver les spectateurs par son récit expansif et ses personnages adorés. Cependant, un retour sur les films de la Phase 1 révèle des moments qui n’ont pas résisté à l’épreuve du temps. Les effets spéciaux désuets, les représentations insensibles et les divergences de tonalité sont parmi les problèmes soulevés.

La Phase 1 du MCU a posé les fondations de ce qui allait devenir un véritable rouleau compresseur cinématographique. L’introduction de héros emblématiques et la mise en place de la chronologie interconnectée du MCU ont largement contribué à son succès. Cependant, avec l’évolution des normes sociétales et des attentes du public, certaines scènes de ces premiers films semblent désormais décalées par rapport à l’avenir du MCU.

Alors que ces premiers films ont établi le casting principal des Avengers à une époque où Avengers était considéré comme le summum du potentiel de la franchise, certaines scènes de la Phase 1 du MCU sont mieux oubliées. Qu’il s’agisse du remplacement de Terrence Howard par Don Cheadle dans le rôle de War Machine dans Iron Man, ou de la référence désormais dépassée à MySpace dans le même film, ces moments montrent leur véritable âge.

Le traitement de la représentation de genre dans ces premiers films est également critiqué. La scène de l’interrogatoire de Black Widow dans Avengers, par exemple, a été critiquée pour sa sexualisation excessive. L’évolution de l’attitude envers la représentation de genre dans les médias rend ces scènes encore plus problématiques en rétrospective.

On en pense quoi ?

En conclusion, bien que les premiers films du MCU aient jeté les bases d’un univers cinématographique adoré, ils ne sont pas exempts de défauts. En regardant en arrière, il est clair que certaines scènes ont mal vieilli, reflétant une époque révolue en termes de représentation et de technologie. Cela met en évidence l’importance de l’évolution et de l’adaptation dans l’industrie cinématographique, ainsi que la nécessité de prendre en compte les normes et attentes changeantes du public.