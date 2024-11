Ces nouveaux jeux qui arrivent en décembre 2024

Découvrez les cinq jeux vidéo les plus attendus qui seront lancés en décembre 2024, disponibles sur plusieurs plateformes, dont la PS5, la Nintendo Switch, la Xbox, la réalité virtuelle et le PC.

Un festival de jeux vidéo en décembre 2024

La fin d’année 2024 promet d’être passionnante pour les amateurs de jeux vidéo. Plusieurs sorties de jeux très attendues sont prévues sur PS5, Nintendo Switch, Xbox et PC. Des aventures palpitantes en Indiana Jones à un shooter PVP en équipe dans l’univers Marvel, la sélection du mois s’annonce riche et variée.

Des franchises emblématiques revisitées

Le titre phare du mois est sans aucun doute « Indiana Jones and the Great Circle », développé par MachineGames et édité par Bethesda Softworks. Le jeu propose une histoire originale inspirée des films iconiques de la franchise. Autre titre notable, « Alien: Rogue Incursion » sortira plus tard dans le mois pour les possesseurs de PS VR2 ou de PC VR. Le joueur y suit une ex-marine coloniale dans une mission périlleuse sur la planète inexplorée de Purdan, où elle affrontera les Xenomorphes les plus rusés.

Des expériences de jeu variées

Dans l’univers Marvel, « Marvel Rivals » est un jeu de tir à la troisième personne basé sur des combats d’équipes en PvP. Le joueur peut choisir parmi un vaste éventail de héros et de méchants emblématiques, comme les Avengers, les X-Men, et les Gardiens de la Galaxie. Le jeu met l’accent sur les synergies entre héros, permettant aux joueurs de combiner leurs capacités pour des mouvements d’équipe uniques.

Le RPG d’action très apprécié « Path of Exile » revient avec une suite se déroulant 20 ans après le jeu original. Le joueur y affronte le Comte d’Ogham et la Graine de Corruption dans le sombre monde de Wraeclast. Enfin, le mois se clôturera avec la sortie de la version remasterisée de deux entrées emblématiques de la série Legacy of Kain, et le jeu d’horreur en réalité virtuelle « Alien: Rogue Incursion ».

Une sélection pour tous les goûts

Cette sélection de jeux vidéo pour décembre 2024 promet une variété d’expériences pour tous les goûts. Que vous soyez fan de franchises célèbres, à la recherche de nouvelles aventures ou d’expériences de jeu innovantes, il y a fort à parier que vous trouverez votre bonheur parmi ces sorties très attendues.