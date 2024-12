Ces nouveaux films à voir ce week-end en streaming

Découvrez les cinq nouveautés à ne pas manquer sur Netflix, Disney+, Max et Amazon Prime Video.

Tl;dr Des films récents à voir sur les plateformes de streaming.

Netflix, Max, Disney+ et Amazon Prime Video proposent des nouveautés.

Des drames, comédies, documentaires et histoires inspirantes à découvrir.

Sur Netflix

Netflix nous gâte avec deux sorties majeures cette semaine. Le premier est une comédie dramatique intitulée Between the Temples, avec Jason Schwartzman dans le rôle principal. L’histoire d’un homme qui, face à la perte de sa femme et une crise de foi, trouve du réconfort en enseignant la musique à une vieille connaissance. Le deuxième est un drame de guerre signé Tyler Perry, The Six Triple Eight, qui raconte l’histoire de l’unique bataillon féminin noir à avoir servi outre-mer pendant la Seconde Guerre mondiale.

Sur Max

Sur Max, ne manquez pas Juror No. 2, un thriller judiciaire haletant réalisé par Clint Eastwood. Le film suit l’histoire de Justin Kemp, un futur père alcoolique en convalescence, qui se retrouve juré dans une affaire de meurtre et commence à se suspecter lui-même d’être le véritable coupable.

Sur Disney+

Disney+ nous offre un documentaire inspirant intitulé Blink. Le film suit une famille qui s’efforce de voir autant de beautés du monde que possible avant que leurs enfants, atteints d’une maladie incurable des yeux, ne perdent la vue.

En VOD

Enfin, le film Anora fait son entrée sur les plateformes de vidéo à la demande, dont Amazon Prime Video. Déjà lauréat du prix le plus prestigieux du Festival de Cannes, ce drame romantique suit l’histoire d’une stripteaseuse qui tombe amoureuse de son client, le fils gâté d’un riche oligarque russe.