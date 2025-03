Ces films et séries à voir après Adolescence

Après Adolescence, découvrez les cinq meilleures productions cinématographiques et télévisuelles avec Stephen Graham à ne surtout pas manquer.

Tl;dr Stephen Graham est acclamé pour son rôle dans « Adolescence ».

Ses performances précédentes sont tout aussi remarquables.

Voyons quelques-uns de ses meilleurs projets cinématographiques.

Stephen Graham : Un acteur de talent

Stephen Graham, co-créateur et acteur principal de « Adolescence », reçoit des critiques élogieuses pour son travail remarquable. Bien que « Adolescence » ait mis en lumière son talent, un examen de sa filmographie révèle qu’il a toujours offert des performances de premier ordre au cours des 20 dernières années.

Avec sa capacité à se métamorphoser en monstres ou en hommes torturés, Graham a collaboré avec certains des cinéastes et acteurs les plus influents de l’histoire du cinéma, notamment Daniel Day-Lewis, Brad Pitt et Martin Scorsese. Mais par où commencer pour découvrir ce talent ? Quels projets de Graham méritent d’être découverts après avoir vu sa performance peut-être la plus marquante dans « Adolescence » ?

Des performances mémorables

Un bon point de départ est l’un des films de gangsters britanniques les plus emblématiques jamais réalisés, avec un Graham méconnaissable aux côtés d’une étoile montante de l’action sous la direction experte de Guy Ritchie. Voici quelques-uns des films les plus marquants de Graham :

« Snatch » : Graham y joue le partenaire nerveux du promoteur de boxe de Jason Statham. Son rôle de Tommy dans ce film britannique est largement apprécié.

: Graham y joue le partenaire nerveux du promoteur de boxe de Jason Statham. Son rôle de Tommy dans ce film britannique est largement apprécié. « This Is England » : Six ans après « Snatch », Graham a captivé les spectateurs avec le rôle qui a défini sa carrière pendant un certain temps. Dans ce film, il incarne un skinhead aux idées nationalistes et d’extrême droite.

: Six ans après « Snatch », Graham a captivé les spectateurs avec le rôle qui a défini sa carrière pendant un certain temps. Dans ce film, il incarne un skinhead aux idées nationalistes et d’extrême droite. « Boiling Point » : Graham et le réalisateur d' »Adolescence », Philip Barantini, ont expérimenté les plans-séquences dans ce film intense où Graham joue un chef cuisinier.

: Graham et le réalisateur d' »Adolescence », Philip Barantini, ont expérimenté les plans-séquences dans ce film intense où Graham joue un chef cuisinier. « The Irishman » : Dans ce film de Martin Scorsese, Graham partage l’écran avec des géants du cinéma tels qu’Al Pacino et Robert De Niro.

: Dans ce film de Martin Scorsese, Graham partage l’écran avec des géants du cinéma tels qu’Al Pacino et Robert De Niro. « A Thousand Blows » : Dans cette série dramatique sur la boxe victorienne de Hulu, Graham incarne un boxeur dur à cuire.

Un parcours impressionnant

Ainsi, que ce soit dans des films ou des séries, Stephen Graham a su imposer sa présence et marquer les esprits par ses performances. Sa capacité à se glisser dans la peau de personnages aussi divers que complexes témoigne de son incroyable talent d’acteur. Il est certain que son nom restera gravé dans l’histoire du cinéma. La série Adolescence, de son côté, est à découvrir sur Netflix.