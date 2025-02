Ces comédies musicales similaire à Emilia Perez

Sept comédies musicales cinématographiques à découvrir pour une expérience cinématographique hors du commun.

Tl;dr Le film musical français Emilia Pérez suscite des avis mitigés.

Il existe de nombreuses alternatives aux comédies musicales modernes.

Sept films musicaux du 21ème siècle méritent davantage d’attention.

Le film français diviseur : Emilia Pérez

Le film français Emilia Pérez, récemment récompensé par quatre Golden Globe Awards et nommé 13 fois aux Oscars, suscite des réactions contrastées. Bien que des réalisateurs de renom comme Guillermo del Toro et James Cameron aient publiquement exprimé leur admiration pour le film, une grande partie du public a régulièrement critiqué le caractère étrange des numéros musicaux et la représentation de la société mexicaine.

Des alternatives aux comédies musicales modernes

Si vous cherchez une bonne alternative à Emilia Pérez, il existe de nombreuses autres comédies musicales modernes à voir. Ces sept films musicaux du 21ème siècle méritent bien plus d’attention. Malgré toute l’attention portée à Emilia Pérez, ces sept films musicaux réaffirment la splendeur contemporaine du chant et de la danse au cinéma.

Les pépites musicales du 21ème siècle

Parmi ces films, West Side Story de Steven Spielberg, Anna et l’Apocalypse, The Lure, Sing Street, Annette, Better Man et Hedwig and the Angry Inch se distinguent. Chacun de ces films offre une expérience musicale unique, des mélodies mémorables aux performances éblouissantes.

En conclusion, si Emilia Pérez a dominé le discours récent, cela ne signifie pas qu’il n’y a pas d’autres options. L’univers des comédies musicales modernes regorge de pépites qui méritent d’être découvertes.