Ces acteurs seraient parfaits pour succéder à Harrison Ford dans le rôle de Red Hulk

Après le départ d’Harrison Ford du rôle de Red Hulk, la question de sa succession anime déjà les débats. Plusieurs acteurs aux profils variés se détachent pour reprendre ce personnage clé, offrant chacun une perspective unique à l’univers Marvel.

Tl;dr Harrison Ford refuse de rejouer Thaddeus Ross/Red Hulk.

Marvel envisage plusieurs acteurs pour remplacer Ford.

Divers profils expérimentés pourraient incarner ce rôle clé.

Le refus d’Harrison Ford et l’avenir du Red Hulk

Difficile d’imaginer le futur du Marvel Cinematic Universe (MCU) sans la présence marquante de Harrison Ford. Pourtant, l’acteur a récemment confirmé, lors d’un entretien avec Variety en juillet 2025, qu’il n’endosserait plus le costume du président Thaddeus Ross/Red Hulk. Après une transition remarquée, succédant à feu William Hurt, puis l’incarnation éphémère du personnage dans « Captain America: Brave New World », l’hypothèse d’un nouveau visage pour Ross anime déjà les spéculations.

À la recherche d’un nouveau Thaddeus Ross : les candidats se multiplient

Face à ce retrait, Marvel Studios dispose d’un éventail d’acteurs chevronnés pouvant relancer la dynamique autour du « Hulk Hunter ». Parmi les noms avancés par les fans et observateurs :

Bryan Cranston , dont la capacité à mêler autorité et vulnérabilité pourrait apporter une profondeur inédite au rôle ;

, dont la capacité à mêler autorité et vulnérabilité pourrait apporter une profondeur inédite au rôle ; Kevin Costner , reconnu pour ses personnages charismatiques et complexes, fort de son expérience dans « Man of Steel » ;

, reconnu pour ses personnages charismatiques et complexes, fort de son expérience dans « Man of Steel » ; Sam Elliott , qui a déjà incarné Ross dans le film « Hulk » de 2003, un choix presque naturel ;

, qui a déjà incarné Ross dans le film « Hulk » de 2003, un choix presque naturel ; Ted Levine , dont le physique et la prestance collent parfaitement à l’univers du MCU ;

, dont le physique et la prestance collent parfaitement à l’univers du MCU ; Aaron Eckhart, aguerri dans les rôles ambivalents depuis « The Dark Knight ».

D’autres options intriguent aussi : John Corbett, pour sa ressemblance frappante avec William Hurt, ou encore des profils inattendus comme Rob Lowe, susceptible d’apporter un souffle plus jeune. Sans oublier des artistes polyvalents tels que Bob Odenkirk, capables de nuances entre comédie et intensité dramatique.

L’exigence Marvel : renouveler sans trahir l’esprit Ross

L’enjeu est double : ne pas sacrifier la dimension sombre et tourmentée du personnage tout en offrant une évolution crédible au sein du MCU. Les critères semblent clairs : il faudra conjuguer prestance physique, charisme éprouvé et capacité à incarner l’ambivalence morale propre à Thaddeus Ross. Certains, comme Stephen Lang, paraissent taillés pour cette métamorphose grâce à leur familiarité avec des franchises de grande ampleur – même si leur disponibilité reste incertaine.

Une page qui se tourne… et des attentes fortes chez les fans

L’avenir du Red Hulk s’annonce donc ouvert. Les regards sont désormais tournés vers la décision finale de Marvel Studios. Entre fidélité à l’œuvre originale et volonté de surprendre, le prochain interprète devra convaincre un public attaché à cette figure complexe – et peut-être redéfinir durablement le destin du personnage au cinéma.